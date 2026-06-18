أمير هشام: عموتة يحسم موقف بن رمضان مع الأهلي.. وهذا هو الاتجاه الأقرب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك انقسام على بقاء محمد علي رمضان في صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل، والبعض يرى رحيله للاستفادة من مكانه في جلب لاعب آخر، بينما يتمسك البعض بالابقاء عليه في الموسم المقبل، لأن الموسم الحالي شهد تخبط فني كبير.

حسين عموته

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: حسين عموتة المدير الفني سوف يحسم ملف محمد علي بن رمضان سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن الأقرب حتى اللحظة الحالية هي بقاء اللاعب.

وأضاف: أنيس بوجلبان أيضا تحدث بشكل ودي مع مسئولي الترجي التونسي حول إمكانية التعاقد مع اللاعب، ومدى إمكانية دفع مقابل مالي يليق باللاعب.

وأتم: لكن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو بقاء بن رمضان في صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل.