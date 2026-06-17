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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدى البلد يكشف أسباب اختيار الأهلي لعموتة مديرا فنيا

الحسين عموته
الحسين عموته
عبدالحكيم أبو علم

أعلن النادي الأهلي عن تعيين الحسين عموتة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين خلفا للدنماركي ييس توروب المدير الفني الذي تم فسخ التعاقد بالتراضي.

وينص عقد الحسين عموته ان يكون لمدة موسمين علي أن يكون الموسم الثاني بموافقة الطرفين بحيث يحصل المدير الفني وجهازه المعاون علي 145 الف دولار شهريا.

وتتمني جماهير القلعة الحمراء إلى مرحلة جديدة تعيد الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية، خاصة بعد موسم شهد تراجع النتائج مقارنة بطموحات النادي. وقد جاء اختيار عموتة بعد مسيرة تدريبية حافلة بالنجاحات في المغرب والخليج وعلى مستوى المنتخبات الوطنية.

ويعد الانضباط التكتيكي أحد أبرز نقاط القوة التي يمتلكها المدرب المغربي، حيث اشتهرت الفرق التي قادها بالتنظيم الدفاعي الجيد والقدرة على استغلال الفرص الهجومية بكفاءة عالية، وهو ما يحتاجه الأهلي في المرحلة المقبلة من أجل استعادة توازنه الفني.

كما يتميز عموتة بقدرته على إدارة غرف الملابس والتعامل مع النجوم، بعدما نجح في قيادة فرق ومنتخبات تضم أسماء بارزة، الأمر الذي يجعله قادرا على السيطرة على الأجواء داخل فريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين وأصحاب الخبرات.

ومن أبرز إيجابيات المدرب الجديد أيضا امتلاكه خبرات عربية وإفريقية واسعة، بعدما خاض تجارب ناجحة في أكثر من محطة تدريبية، وهو ما يمنحه معرفة جيدة بطبيعة المنافسات القارية والأجواء التي تنتظر الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

ويعرف عن عموتة اهتمامه بتطوير اللاعبين الشباب ومنح الفرصة للعناصر الواعدة، وهي نقطة قد تمثل إضافة قوية للأهلي في ظل امتلاكه عددا من المواهب الصاعدة التي تحتاج إلى مدرب قادر على صقلها وتجهيزها للمنافسة على أعلى مستوى.

كذلك يمتلك المدرب المغربي مرونة تكتيكية واضحة، حيث لا يعتمد على طريقة لعب واحدة، بل يجيد تغيير أسلوبه وفقا للمنافس وظروف المباراة، وهو ما يمنح الأهلي حلولا متعددة في المواجهات الكبرى محليا وقاريا.

ولا يمكن إغفال شخصية عموتة الهادئة وقدرته على العمل تحت الضغوط، وهي صفة ضرورية في ناد بحجم الأهلي الذي ينافس دائما على جميع البطولات، ويواجه مطالب جماهيرية وإعلامية مستمرة بتحقيق الانتصارات والألقاب.
 

الحسين عموته النادي الأهلي كرة قدم الاهلي بطولة الدوري

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