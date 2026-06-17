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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل استعدادات الأهلي للموسم الجديد

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

بدأ النادي الأهلي مبكرا في وضع اللمسات النهائية لخطة الاستعداد للموسم الكروي الجديد، في إطار سعي الإدارة الحمراء لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة من أجل المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، والحفاظ على مكانة النادي باعتباره أحد أبرز الأندية في القارة الإفريقية.

وتشهد الفترة الحالية تحركات مكثفة داخل القلعة الحمراء لحسم العديد من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها تحديد مكان وموعد المعسكر الخارجي الذي يمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإعداد، حيث تدرس إدارة النادي عدة عروض لإقامة المعسكر في إحدى الدول الأوروبية، بعد أن كان الاتجاه السابق يشير إلى إقامته في تونس، قبل إعادة تقييم الأمر بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني للموسم الجديد.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة الأهلي العمل على استكمال هيكلة قطاع كرة القدم بصورة تضمن توفير أكبر قدر من الاستقرار الفني والإداري، وهو ما يعكس رغبة النادي في الدخول إلى الموسم الجديد بأجواء أكثر تنظيما وقدرة على مواجهة التحديات المنتظرة.

كما تضع إدارة الكرة ملف الصفقات الجديدة ضمن أولوياتها خلال الميركاتو الصيفي، بهدف تدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم فني، مع الحفاظ على القوام الأساسي للفريق واستمرار العناصر القادرة على صناعة الفارق، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين الخبرة والشباب داخل قائمة الأهلي.

ويأتي ذلك بالتوازي مع حسم عدد من ملفات اللاعبين وتجديد العقود، في خطوة تستهدف توفير الاستقرار داخل غرفة الملابس، ومنح الجهاز الفني فرصة التركيز الكامل على الجوانب الفنية والبدنية خلال فترة الإعداد.
 

النادي الأهلي كرة قدم بطولة الدوري مصر الاهلي

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