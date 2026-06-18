بشير التابعي: الزمالك أصبح مسجل خطر عند فيفا.. وأشكر الرئيس السيسي على دعم النادي

وجه بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التدخل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض جديدة، لكنه شن هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، منتقدًا الأزمات المتكررة المتعلقة بإيقاف القيد والغرامات المالية، كما أشاد بطريقة إدارة حسام حسن لمباراة منتخب مصر أمام بلجيكا.

أرض 6 اكتوبر

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "أشكر الرئيس السيسي على تدخله ومنح أرض جديدة لنادي الزمالك، ولكن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب لا يستحق أي شيء".

وأضاف: "مجلس الزمالك يضحك على من؟ الزمالك أصبح مسجل خطر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإيقاف القيد أصبح يتكرر كل فترة".

وتابع: "الغرامات التي يدفعها الزمالك للاعبين تقدر على بناء نادٍ آخر، بسبب كثرة القضايا والأزمات المالية".

وعن منتخب مصر، قال: "لا يوجد شخص قادر على توقع اختيارات حسام حسن أو قراءة أفكاره، لأنه دائمًا ما يفاجئ الجميع في تشكيلاته وخططه".

واختتم التابعي تصريحاته قائلًا: "حسام حسن قام بشيء جيد في مباراة بلجيكا، إذ لعب بمنطق أنه إذا لم يحقق الفوز فلا يخسر المباراة، ونجح في الخروج بالتعادل، رغم أن منتخب مصر كان قادرًا على تحقيق الانتصار".