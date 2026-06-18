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إنجلترا تمطر شباك كرواتيا برباعية في افتتاح مشوارها بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تمطر شباك كرواتيا برباعية في افتتاح مشوارها بكأس العالم

منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
رباب الهواري

حقق منتخب إنجلترا انطلاقة قوية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب “إيه تي آند تي” بمدينة دالاس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة.

هاري كين يفتتح التسجيل

بدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بقوة، ونجح قائده هاري كين في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بعدما أعاد الحكم تنفيذها إثر تصدي الحارس للمحاولة الأولى، ليمنح منتخب “الأسود الثلاثة” أفضلية مبكرة.

إثارة كبيرة في الشوط الأول

لم يستسلم المنتخب الكرواتي، ونجح مارتن باتورينا في إدراك التعادل بالدقيقة 36 بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس الإنجليزي.

 وردت إنجلترا سريعًا عبر هاري كين، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يخطف بيتار موسى هدف التعادل لكرواتيا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، لينتهي النصف الأول بنتيجة 2-2.

بيلينجهام وراشفورد يحسمان المواجهة

مع انطلاق الشوط الثاني، استعاد المنتخب الإنجليزي تفوقه سريعًا بعدما سجل جود بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة 47، مستفيدًا من بداية هجومية قوية لفريقه. وواصل الإنجليز سيطرتهم على مجريات اللقاء، قبل أن يختتم ماركوس راشفورد مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 85، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم أول ثلاث نقاط في البطولة.

ترتيب المجموعة

بهذا الانتصار، حصد منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة الثانية عشرة، بينما بقي المنتخب الكرواتي دون رصيد. وتستكمل منافسات الجولة الأولى بإقامة المباراة الثانية في المجموعة، والتي تجمع منتخبي غانا وبنما عند الثانية بعد منتصف ليل الخميس، في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب لتحقيق بداية إيجابية في سباق التأهل إلى الدور التالي.

منتخب انجلترا كأس العالم كرواتيا اخبار الرياضة

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