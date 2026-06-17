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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين يمنح إنجلترا هدف التقدم على كرواتيا في كأس العالم 2026

هاري كين
هاري كين
حمزة شعيب

افتتح هاري كين التسجيل لمنتخب إنجلترا خلال مواجهة كرواتيا المقامة حاليًا على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026.

ونجح قائد المنتخب الإنجليزي في هز الشباك عند الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعدما ترجم ركلة جزاء بنجاح إلى هدف منح "الأسود الثلاثة" التقدم بهدف دون رد.

ودخل منتخب إنجلترا اللقاء بطموح تحقيق بداية قوية في مشواره بالمونديال وحصد أول ثلاث نقاط، معتمدًا على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم هاري كين وجود بيلينجهام وديكلان رايس، إلى جانب عدد من العناصر الشابة القادرة على صناعة الفارق.

وفي المقابل، يسعى منتخب كرواتيا بقيادة قائده المخضرم لوكا مودريتش إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مستفيدًا من خبرات لاعبيه في البطولات الكبرى.

وتضم المجموعة الثانية عشرة منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا وبنما، وسط منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

تشكيل منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، إيزري كونسا، جون ستونز، نيكو أورايلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، إليوت أندرسون.

خط الوسط الهجومي: نوني مادويكي، جود بيلينجهام، أنتوني جوردون.

خط الهجوم: هاري كين.

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يوسيب ستانيتشيتش، يوسيب شوتالو، لوكا فوشكوفيتش، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، بيتر سوتشيتش.

خط الهجوم: إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش، مارتن باتورينا.

هاري كين إنجلترا كرواتيا كأس العالم 2026

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