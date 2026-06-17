قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026.. تعادل مثير بين إنجلترا وكرواتيا في الشوط الأول
خطة خاصة.. حسام حسن يجهز منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا بالمونديال
الصين لإيران: يجب معالجة ملف الملاحة في مضيق هرمز
المندوه يكشف مفاجأة بشأن أرض 6 أكتوبر الخاصة بـ«القلعة البيضاء» .. تفاصيل
مشكلات الزمالك ستنتهي.. ممدوح عباس يعلن إنشاء 2 مول تجاري بميت عقبة وأكتوبر
رسميًا .. إقالة مدرب نادي لايبزيج الألماني
انفراجة مُرتقبة لأزمة المعاشات.. البرلمان يكشف موعد إنهاء المشكلة وصرف التعويضات للمُتضررين
قرار صادم في الهند .. حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام يثير جدلا واسعا
هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عرض فيلم 7DOGS في دور السينما المغربية
هل يمكن إسقاط الجنسية المصرية؟.. القانون يحدد الحالات والشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تشبيهه بحمزة عبد الكريم.. طفل زكي شان يحسم الجدل ويرد على الشائعات

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
يارا أمين

حسم نهاد نور، الطفل الذي شارك في فيلم “زكي شان”، الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنه لاعب كرة القدم حمزة عبد الكريم.

وانتشرت مقارنات بين حمزة عبد الكريم والطفل الذي ظهر في الفيلم، ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنهما الشخص نفسه، قبل أن يتبين أن الطفل هو نهاد نور، الذي اتجه للعمل في مجال السينما ويشغل حاليًا منصب مدير تصوير.

ورد نهاد نور على الشائعات بطريقة ساخرة عبر حسابه، قائلًا: “من فيلم زكي شان لمدير تصوير.. مش لاعيب كورة”، لينفي بذلك بشكل قاطع صحة ما تم تداوله.

وأثار رد نهاد تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا منشوره على نطاق واسع، مؤكدين أن التشابه في الملامح كان السبب وراء انتشار تلك الشائعات

نهاد نور الطفل الذي شارك في فيلم “زكي شان” زكي شان حمزة عبد الكريم فيلم زكي شان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

ترشيحاتنا

تسلا FSD في 2026

حوادث تسلا تثير الشكوك حول سلامة السيارات الآلية

مرسيدس

مرسيدس-AMG تعيد محرك V8 الأسطوري إلى سياراتها الرياضية العملاقة

تحديث Android 17

بميزات ثورية.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

بالصور

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد