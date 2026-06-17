بعد تشبيهه بحمزة عبد الكريم.. طفل زكي شان يحسم الجدل ويرد على الشائعات

حسم نهاد نور، الطفل الذي شارك في فيلم “زكي شان”، الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنه لاعب كرة القدم حمزة عبد الكريم.

وانتشرت مقارنات بين حمزة عبد الكريم والطفل الذي ظهر في الفيلم، ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنهما الشخص نفسه، قبل أن يتبين أن الطفل هو نهاد نور، الذي اتجه للعمل في مجال السينما ويشغل حاليًا منصب مدير تصوير.

ورد نهاد نور على الشائعات بطريقة ساخرة عبر حسابه، قائلًا: “من فيلم زكي شان لمدير تصوير.. مش لاعيب كورة”، لينفي بذلك بشكل قاطع صحة ما تم تداوله.

وأثار رد نهاد تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا منشوره على نطاق واسع، مؤكدين أن التشابه في الملامح كان السبب وراء انتشار تلك الشائعات