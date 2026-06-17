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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء بهجت: استمارة حمزة عبد الكريم صحيحة وتحمل توقيعه وتوقيع والده

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
رحمة سمير

دافع ضياء بهجت مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، عن سلامة المستندات التي نشرها النادي بشأن اللاعب حمزة عبد الكريم، مؤكدا أن الأوراق المتداولة رسمية وصحيحة، وتحمل جميع البيانات والتوقيعات المطلوبة.

ونفى “بهحت”، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، وجود أي محاولة للإساءة إلى اللاعب أو التأثير على تركيزه خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.

وأضاف أنّ الاستمارة المنشورة صحيحة بالكامل، موضحاً: «الاستمارة بالفعل صحيحة، بإمضاء اللاعب، بإمضاء والده، ببصمة والده».

وأشار إلى أن النادي يمتلك مستندات وصوراً مسجلة على النظام الإلكتروني تثبت صحة موقفه، موضحا أن الجزء الوحيد الذي تم حجبه في المستندات يتعلق بالرقم القومي لوالد اللاعب؛ حفاظاً على الخصوصية.

وكشف مدير الكرة أن المستندات كانت بحوزة النادي منذ فترة، قائلاً: «الورقة دي متواجدة معانا بقالها أسبوعين أو ثلاث أسابيع، وتم إعلانها أمس»، معترفاً بأن البعض قد يربط توقيت الإعلان بتألق اللاعب مع المنتخب وانتقاله إلى برشلونة، لكنه شدد على أن النادي لا يستهدف الإساءة إليه.

وأضاف: «حمزة عبد الكريم زي أخويا الصغير»، نافياً الاتهامات التي تحدثت عن تعمد الإضرار باللاعب أو التأثير عليه.

كما أكد أن إدارة النادي لم تتحدث بسوء عن اللاعب، ولم تتخذ أي إجراء يعرقل مسيرته، حيث أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق النادي، موضحاً: «الموضوع هدفه إننا نحافظ على حقوق النادي، ولينا حق.. واتحاد الكرة يقول».

https://www.facebook.com/reel/1643831563399882 

ضياء بهجت حمزة عبد الكريم مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر استمارة حمزة عبد الكريم النظام الإلكتروني

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