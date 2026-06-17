مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر يكشف سبب مطالباتهم بحصة في صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة

كشف ضياء بهجت مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، سبب مطالباتهم بحصة في صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة.

وأوضح تفاصيل قيد اللاعب حمزة عبد الكريم داخل النادي، مؤكداً أن جميع الإجراءات تمت بشكل رسمي، ومسجلة على أنظمة اتحاد الكرة منذ سنوات، وأن النادي يمتلك ما يثبت ذلك بالمستندات والتواريخ.

وأضاف، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ اللاعب «حمزة محمد عبد الكريم السيد» المولود في 1 يناير 2008، انضم إلى النادي يوم 1 سبتمبر 2017 بحضور والده محمد عبد الكريم السيد، مضيفاً أن النادي أجرى استعلاماً لدى المنطقة بتاريخ 16 سبتمبر 2017، قبل أن يتلقى الموافقة الرسمية على النظام الإلكتروني يوم 28 سبتمبر من العام نفسه.

وتابع: «كان تاريخ القيد الرسمي، الكارنيه اللي طلع لحمزة باسمه، كان بتاريخ 4-10-2017»، مؤكداً أن هذه البيانات مثبتة على السيستم الرئيسي الخاص باتحاد الكرة والمنطقة.

وشدد على أن اللاعب كان مقيداً بالفعل بالنادي، وأن بدايته الرسمية كانت من خلال الكوم الأحمر.

وأشار إلى أن حمزة استمر مع النادي لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، موضحاً أن التدريبات كانت تقام بين الكوم الأحمر ومنطقة الشيخ زايد بالتعاون مع نادي إيجلز، إلا أن اللاعب ظل على قوة نادي الكوم الأحمر ومسجلاً باسمه على النظام الرسمي للاتحاد.



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