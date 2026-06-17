الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة ويرد على مطالب «الكوم الأحمر».. ماذا حدث في أزمة حقوق رعاية حمزة عبدالكريم بعد صفقة برشلونة؟

حسم مصدر مسئول داخل النادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن الأنباء التي تحدثت عن أحقية أحد الأندية في الحصول على نسبة من عائد انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني بعد تفعيل النادي الكتالوني بند شراء عقده بشكل نهائي.

وكان برشلونة قد أنهى إجراءات التعاقد مع حمزة عبد الكريم بصورة نهائية عقب انتهاء فترة إعارته التي استمرت ستة أشهر ليؤكد النادي الإسباني اقتناعه الكامل بإمكانات اللاعب الواعد في صفقة تمثل واحدة من أبرز عمليات انتقال المواهب المصرية إلى الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الناديين سيحصل الأهلي على مقابل مالي يُقدر بنحو مليون ونصف المليون يورو بالإضافة إلى عدد من البنود التحفيزية والمزايا المستقبلية المرتبطة بمشاركة اللاعب وتطوره وهو ما قد يرفع إجمالي العوائد المالية إلى نحو خمسة ملايين يورو خلال السنوات المقبلة.

مزاعم حول حقوق الرعاية

وتزامن الإعلان عن إتمام الصفقة مع تصريحات صادرة من مسؤولي نادي الكوم الأحمر أكدوا خلالها امتلاك النادي مستندات تفيد توقيع حمزة عبد الكريم على استمارات انضمام للنادي في عام 2017 الأمر الذي اعتبره مسؤولو النادي سندًا قانونيًا يمنحهم الحق في المطالبة بنسبة من حقوق الرعاية أو إعادة البيع الخاصة باللاعب.

وأشار مسئولو النادي إلى أنهم يحتفظون بوثائق تثبت ارتباط اللاعب بالنادي خلال سنواته الأولى مؤكدين اعتزامهم دراسة موقفهم القانوني فيما يتعلق بالحقوق المالية الناتجة عن انتقال اللاعب إلى برشلونة.

الأهلي يرد

في المقابل كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل جديدة تتعلق ببداية انضمام حمزة عبد الكريم إلى القلعة الحمراء مؤكدًا أن اللاعب لم يكن مقيدًا أو مرتبطًا بأي جهة رياضية وقت اكتشافه وضمه إلى قطاع الناشئين بالنادي.

وأوضح المصدر أن عملية اكتشاف اللاعب جاءت بناءً على توصية من محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي والذي طلب من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في ذلك الوقت متابعة اللاعب عن قرب وتقييم مستواه الفني.

وأضاف المصدر أن حمزة شارك بالفعل في تدريبات فريق مواليد 2007 داخل قطاع الناشئين ولفت الأنظار سريعًا بموهبته الكبيرة حيث حظي بإشادة واسعة من مسؤولي القطاع وفي مقدمتهم خالد بيبو ومايكل بروكيتش المدير الفني السابق للقطاع.

أزمة البدايات

وأشار المصدر إلى أن اللاعب انقطع عن التدريبات بعد فترة قصيرة من ظهوره الأول داخل الأهلي بسبب بعض الظروف المتعلقة ببعد مقر التدريبات عن محل إقامته ورغبته في الانضمام إلى نادٍ قريب من منزله خلال تلك المرحلة العمرية.

وأكد أن خالد بيبو بذل جهودًا كبيرة لإعادة التواصل مع اللاعب ووالده وتمكن من إقناعهما باستكمال مسيرته داخل الأهلي قبل أن يتم توقيع العقود الخاصة بانضمامه إلى قطاع الناشئين بشكل رسمي.

وشدّد المصدر على أن اللاعب لم يكن مرتبطًا بأي نادٍ آخر أو جهة رياضية خلال تلك الفترة وأن جميع الإجراءات الخاصة بانضمامه للأهلي تمت وفقًا للوائح والقواعد المنظمة لانتقالات اللاعبين في المراحل السنية المختلفة.

رحلة الصعود إلى برشلونة

وواصل حمزة عبد الكريم رحلة تطوره داخل قطاع الناشئين بالأهلي حيث تدرج في مختلف الفرق العمرية ونجح في فرض نفسه كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

ومع مرور الوقت لفت اللاعب أنظار الأجهزة الفنية بالنادي قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته الاحترافية انتهت بانتقاله إلى برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.

وخلال فترة وجوده داخل النادي الكتالوني نجح اللاعب في تقديم مستويات مميزة دفعت مسؤولي برشلونة إلى تفعيل بند الشراء النهائي في خطوة تعكس حجم الثقة التي يحظى بها اللاعب داخل أحد أكبر أندية العالم.

حضور دولي مع منتخب مصر

ويواصل حمزة عبد الكريم كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية حيث يتواجد حاليًا ضمن صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشارك اللاعب في المباراة الأولى للفراعنة أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات دور المجموعات حيث ظهر كبديل وقدم لمحات فنية واعدة تؤكد مكانته كأحد أبرز الأسماء المنتظر تألقها في الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

مستقبل واعد لموهبة مصرية

ويُنظر إلى حمزة عبد الكريم باعتباره أحد أبرز المشاريع الكروية المصرية في الوقت الحالي خاصة بعد نجاحه في شق طريقه نحو الملاعب الأوروبية في سن مبكرة وهو ما يفتح الباب أمامه لتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات بشأن حقوق الرعاية وبعض الجوانب القانونية المتعلقة بمسيرته المبكرة يبقى التركيز الأكبر منصبًا على مستقبل اللاعب داخل برشلونة وقدرته على مواصلة التطور ورفع اسم الكرة المصرية في واحدة من أقوى المدارس الكروية في العالم.