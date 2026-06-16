الكوم الأحمر يتحرك للحصول على نصيبه من انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

دخل نادي الكوم الأحمر على خط ملف انتقال الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني، بعدما بدأ تحركاته الرسمية للمطالبة بحقوقه المالية الناتجة عن الصفقة.

وكشفت مصادر أن إدارة النادي نجحت مؤخرًا في العثور على أصل استمارة قيد اللاعب، والتي تعود إلى عام 2017، وتحمل توقيع حمزة عبد الكريم بحضور والده، وهو ما دفع مسؤولي الكوم الأحمر إلى التحرك لحفظ حقوق النادي وفق اللوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين.

وأكدت المصادر أن النادي يدرس حاليًا كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالملف، تمهيدًا لمخاطبة الجهات المختصة من أجل إثبات أحقيته في الحصول على نسبة من انتقال اللاعب، باعتباره أحد الأندية التي شارك في تكوينه خلال سنواته الأولى.

وكان انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قد أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية المصرية، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، إلى جانب كونه أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

وتسعى إدارة الكوم الأحمر إلى إنهاء الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة، أملاً في ضمان حقوق النادي والاستفادة من العوائد المترتبة على انتقال أحد أبنائه إلى أحد أكبر أندية العالم.

ومن المنتظر أن يشهد الملف تطورات جديدة خلال الأيام القادمة، مع استكمال الإجراءات القانونية وتقديم المستندات الداعمة لموقف النادي أمام الجهات المعنية.