أحمد عيد عبد الملك يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: مهاجم واعد بمواصفات أوروبية

أشاد النجم السابق لمنتخب مصر أحمد عيد عبد الملك بإمكانات المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد المهاجمين الكبار خلال السنوات المقبلة، خاصة من الناحية البدنية وتطوره الملحوظ مؤخرًا.

وقال عبد الملك، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إنه يتابع تطور اللاعب عن قرب، مشيرًا إلى أن خوضه فترة إعداد مع فريق برشلونة الإسباني خلال الموسم الجديد والاحتكاك بلاعبين على مستوى عالٍ سيساهم بشكل كبير في صقل موهبته ورفع مستواه الفني والبدني.

وأضاف أن وجود نموذج عالمي مثل النجم محمد صلاح رفع سقف طموحات اللاعبين المصريين، وجعلهم أكثر إيمانًا بإمكانية الوصول للاحتراف الأوروبي وتحقيق نجاحات كبيرة.

كما شبّه أسلوب حمزة عبد الكريم ببدايات اللاعب السابق أحمد صلاح حسني، معتبرًا أن امتلاك اللاعب للموهبة إلى جانب الاجتهاد والاحتراف المبكر في أوروبا قد يصنع فارقًا كبيرًا في مسيرته ومسيرة الكرة المصرية بشكل عام.

واختتم عبد الملك رسالته بتوجيه نصيحة للاعبين الشباب بضرورة التركيز على تطوير أنفسهم وعدم التسرع في المكاسب المادية، مؤكدًا أن “الفلوس تأتي لاحقًا لمن يجتهد ويختار طريق الاحتراف مبكرًا”، مشددًا على أن الفارق بين الأجيال السابقة والحالية هو سهولة فرص الاحتراف الخارجي مقارنة بالماضي.