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الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد سمير

فجر نادي الكوم الأحمر أزمة جديدة بشأن صفقة انتقال الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة الإسباني، بعدما أعلن تمسكه بالحصول على نسبة من قيمة انتقال اللاعب، مؤكدًا امتلاكه مستندات رسمية تثبت أحقيته في الاستفادة من الصفقة باعتباره أحد الأندية التي شارك اللاعب ضمن صفوفها خلال مراحل التكوين الأولى.

وأكد مسؤولو النادي أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم القانونية والمالية، في ظل القفزة الكبيرة التي حققها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، سواء مع منتخب مصر أو بعد انتقاله إلى برشلونة، وهو ما جعل القضية تكتسب اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي.

وقال ضياء بهجت مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن اللاعب حمزة عبد الكريم وقع استمارة انضمام للنادي عام 2017، بحضور والده وولي أمره محمد عبد الكريم، مشيرًا إلى أن هذه المستندات تؤكد أحقية النادي في الحصول على نسبة من إعادة البيع وفق اللوائح المنظمة لهذا الأمر.

وأضاف أن إدارة النادي ظلت لسنوات تبحث عن المستندات الخاصة باللاعب حتى تمكنت من العثور عليها، وهو ما يدعم موقفها القانوني في المطالبة بحقوقها المالية الناتجة عن انتقال اللاعب إلى برشلونة.

وأوضح مدير الكرة بالكوم الأحمر أن النادي سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه وعدم التفريط فيها، مؤكدًا أن حمزة عبد الكريم بدأ مشواره الكروي داخل أسوار نادي الكوم الأحمر قبل انتقاله إلى محطات أخرى ساهمت في تطوير موهبته.

وقال: “لن نترك حق نادينا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الكوم الأحمر من الضياع، ونتمنى كل التوفيق لابن النادي حمزة عبد الكريم في مسيرته الاحترافية”.

وتأتي هذه المطالبات في وقت يحظى فيه اللاعب باهتمام عالمي كبير، خاصة بعد أن سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الضوء عليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان “فيفا” قد أشاد بالمهاجم المصري الشاب، مؤكدًا أنه يعد من أصغر اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية من كأس العالم، كما وصفه بأنه أحد أبرز المواهب الواعدة المنتظر لها مستقبل كبير في الكرة العالمية.

وشهدت الأشهر الأخيرة تطورًا لافتًا في مسيرة حمزة عبد الكريم، بعدما نجح في لفت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية برشلونة ويقدم مستويات مميزة مع فرق الشباب بالنادي الكتالوني.

كما ساهم اللاعب في تتويج فريق برشلونة للشباب بلقب الدوري، بعدما سجل خمسة أهداف خلال سبع مباريات فقط، وهو ما دفع النادي الإسباني لتفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات رسمية من جانب نادي الكوم الأحمر لحسم موقفه القانوني، في ظل تمسكه بالحصول على النسبة المستحقة من الصفقة، بينما يبقى القرار النهائي مرهونًا باللوائح والعقود المبرمة بين جميع الأطراف المعنية بانتقال اللاعب.

حمزة عبد الكريم الأهلي التصعيد القانوني برشلونة الإسباني

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