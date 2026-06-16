رينارد يتحدى المستحيل.. مدرب تونس الجديد: سنقاتل أمام اليابان وهولندا لإنعاش حلم التأهل

رفع الفرنسي هيرفي رينارد شعار التحدي منذ اللحظة الأولى لتوليه القيادة الفنية لمنتخب تونس، مؤكدًا أن “نسور قرطاج” لن يستسلموا رغم البداية الصعبة في كأس العالم 2026، وأن الفريق سيقاتل حتى الرمق الأخير من أجل الحفاظ على آماله في بلوغ الدور التالي.

وجاء تعيين رينارد مديرًا فنيًا للمنتخب التونسي خلفًا لصبري لموشي، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة القاسية أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، وهي النتيجة التي وضعت المنتخب التونسي في موقف معقد قبل مواجهتي اليابان وهولندا.

وأكد المدرب الفرنسي، صاحب الخبرات الكبيرة على مستوى المنتخبات الأفريقية والعالمية، أنه لم يتردد في قبول المهمة رغم صعوبتها، معتبرًا أن قيادة منتخب يشارك في كأس العالم تمثل فرصة استثنائية لا يمكن رفضها.

وقال رينارد في تصريحات نقلتها صحيفة “Le Parisien” الفرنسية: “التحدي كبير والمهمة ليست سهلة، لكنني قبلت المسؤولية بحماس شديد. تدريب منتخب وطني في كأس العالم فرصة نادرة، ولم أتوقع أن تأتي بهذه السرعة”.

وأوضح أن المفاوضات تمت في وقت قياسي عقب رحيل صبري لموشي، مشيرًا إلى أن الظروف لم تمنحه مساحة كبيرة للتفكير، لكنه شعر بأن عليه خوض هذه المغامرة ومحاولة إعادة المنتخب التونسي إلى الطريق الصحيح.

وأضاف المدرب الفرنسي: “بعد رحيل الجهاز الفني السابق تحركت الأمور بسرعة كبيرة، ولم يكن هناك وقت طويل لدراسة التفاصيل، لكنني جاهز للعمل فورًا، وسنبذل كل ما لدينا قبل مباراتي اليابان وهولندا”.

ويبدأ رينارد مهمته رسميًا بقيادة أول تدريب للمنتخب التونسي، واضعًا نصب عينيه إعادة الثقة للاعبين بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد، إلى جانب معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بشكل واضح خلال المباراة الافتتاحية.

وأكد المدرب الفرنسي أن المنتخب التونسي لا يزال يمتلك فرصة للعودة إلى المنافسة رغم صعوبة الموقف، مشددًا على أن الحسابات لم تُحسم بعد داخل المجموعة.

وقال: “ندرك أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بعد نتيجة الجولة الأولى، لكننا لن نستسلم. سنقاتل أمام اليابان ثم هولندا، وسنتمسك بفرصتنا حتى آخر دقيقة في دور المجموعات”.

ويحتل منتخب تونس المركز الأخير في المجموعة السادسة دون نقاط بعد الخسارة أمام السويد، بينما يتصدر المنتخب السويدي الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في حين اكتفى منتخبا اليابان وهولندا بالحصول على نقطة لكل منهما بعد تعادلهما في الجولة الأولى.

وتنتظر “نسور قرطاج” مواجهة مصيرية أمام اليابان في الجولة الثانية، قبل خوض اختبار أكثر صعوبة أمام هولندا في الجولة الختامية، وهي المباراتان اللتان ستحددان مصير المنتخب التونسي في المونديال، تحت قيادة مدربه الجديد الذي يراهن على خبرته وقدرته على إعادة الروح للفريق في أصعب توقيت ممكن.