سكالوني مازحًا قبل مواجهة الجزائر: لدي حساب قديم مع بيتكوفيتش وآمل أن أهزمه

أطلق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تصريحات طريفة قبل مواجهة الجزائر في افتتاح مشوار "التانجو" ببطولة كأس العالم 2026، مستعيدًا ذكريات جمعته بمدرب "الخضر" فلاديمير بيتكوفيتش خلال فترة وجودهما في نادي لاتسيو الإيطالي.

وقال سكالوني مازحًا إن بيتكوفيتش لم يمنحه فرصة المشاركة حتى كبديل عندما كان يتولى تدريب لاتسيو، مؤكدًا أنه لا يزال يتذكر ذلك، وأضاف مبتسمًا أنه يتطلع إلى تحقيق الفوز عليه في المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين والجزائر.

ورغم المزاح، حرص مدرب الأرجنتين على الإشادة بمدرب الجزائر، مؤكدًا أنه يكن له احترامًا كبيرًا ويعتبره مدربًا مميزًا، كما كشف أنه تواصل معه قبل أن تسفر قرعة كأس العالم عن وقوع المنتخبين في مجموعة واحدة، معربًا عن سعادته بخوض هذا اللقاء.

وتأتي تصريحات سكالوني قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين المدرب وتلميذه السابق، بعدما جمعتهما تجربة مشتركة في الملاعب الإيطالية قبل سنوات.