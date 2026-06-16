الزمالك يعتمد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة النسائية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اعتماد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم النسائية، وذلك ضمن خطة النادي لتطوير قطاع الكرة النسائية والاستعداد لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

ويأتي تشكيل الجهاز الجديد في إطار استراتيجية القلعة البيضاء لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، من خلال الاستعانة بكفاءات فنية وإدارية وطبية تمتلك الخبرات اللازمة لتحقيق الاستقرار الفني والإداري خلال المرحلة المقبلة.

وضم التشكيل الجديد تولي شاهيناز الهمامي رئاسة جهاز الكرة النسائية، بينما يشغل حاتم شعبان منصب نائب رئيس الجهاز، ويتولى علي السعيد القيادة الفنية للفريق في منصب المدير الفني، ويعاونه محمود خميس كمدرب عام، فيما يتولى محمد إبراهيم مهمة تدريب حارسات المرمى.

كما يضم الجهاز محمد حسن في منصب المعد البدني، والدكتورة سلمى أمثل طبيبة للفريق، إلى جانب مايا عبد الواحد أخصائية التأهيل وإصابات الملاعب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجانب الطبي والبدني داخل الفريق.

وعلى المستوى الإداري، يتولى حاتم طاهر منصب المدير المالي، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، بينما تضم المنظومة الإدارية برديس خالد ونور خالد، ويتولى عبد الرحمن محمد مهام منسق الفريق ورجل المهام.

وأكد نادي الزمالك أن تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع الكرة النسائية، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره، ويعكس الاهتمام المتزايد بتطوير اللعبة وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الجديد مهامه خلال الأيام المقبلة، من خلال إعداد البرنامج الفني وفترة الإعداد للموسم الجديد، إلى جانب العمل على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة استعدادًا للمنافسات المقبلة.