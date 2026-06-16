أحمد حسن: ممدوح عباس لم يطلب تعيين شيكابالا في أي منصب بإدارة الكرة بالزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ممدوح عباس لم يطلب تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" في أي منصب داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك.

شيكابالا

وأشار أحمد حسن إلى أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تدخل ممدوح عباس لتعيين شيكابالا في منصب إداري داخل قطاع الكرة بالقلعة البيضاء غير صحيح، مؤكدًا أن الأمر لم يُطرح من الأساس.

وكان قد كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة طلب ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، من إدارة النادي تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا في إدارة الكرة الموسم المقبل.

وأوضح حتحوت في تصريحات عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة "modern mti" فإن مصدر داخل نادي الزمالك نفى حقيقة طلب ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للنادي، تواجد شيكابالا في إدارة الكرة الموسم المقبل.

واختتم أن المصدر نفى وجود أي محادثات أو اتصالات مع ممدوح عباس بشأن شيكابالا.