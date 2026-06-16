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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم الجدل حول مصير بيزيرا وشروط رحيله

بيزيرا
بيزيرا
محمد سمير

كشف مسؤولو نادي الزمالك عن موقفهم من العروض التي تلقاها البرازيلي خوان بيزيرا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدمات اللاعب بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص الفريق الأبيض.

ويأتي ملف رحيل بعض لاعبي الزمالك على رأس أولويات الإدارة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع حالة الترقب بشأن أزمة القيد التي تلقي بظلالها على خطط النادي الخاصة بسوق الانتقالات والاستعداد للموسم الجديد، سواء على المستوى المحلي أو قبل المشاركة المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.

ورغم تمسك الجهاز الفني وإدارة النادي باستمرار اللاعب البرازيلي ضمن صفوف الفريق، فإن الزمالك لا يمانع مناقشة أي عرض رسمي في حال توافر شروط محددة تحفظ حقوق النادي الفنية والمالية.

ويعد بيزيرا من أبرز العناصر التي يعتمد عليها الزمالك، بعدما نجح في لفت الأنظار بمستوياته الفنية المميزة، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وحددت إدارة الزمالك مبلغ 5 ملايين دولار كحد أدنى للموافقة على بيع اللاعب، في خطوة تعكس تمسك النادي بخدماته ورغبته في تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة حال اتخاذ قرار الرحيل.

وترى الإدارة أن القيمة السوقية للاعب وما يقدمه داخل الملعب يبرران المطالبة بهذا الرقم، خاصة في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي وحاجته إلى تحقيق عوائد قوية من أي صفقة بيع محتملة.

ولم تتوقف شروط الزمالك عند الجانب المالي فقط، إذ اشترط مسؤولو القلعة البيضاء تضمين عقد بيع اللاعب بنودًا خاصة تمنع عودته إلى الدوري المصري عبر أي نادٍ آخر.

ويسعى الزمالك إلى تحصين موقفه مستقبلاً من خلال وضع بند يلزم اللاعب بعدم اللعب لأي فريق مصري سوى الزمالك حال قرر العودة إلى الدوري الممتاز، بالإضافة إلى إدراج شرط جزائي يمنح النادي الأبيض تعويضًا ماليًا في حال انتقال اللاعب مستقبلاً إلى أحد منافسيه المحليين.

ويبقى موقف الزمالك النهائي من بيع بعض لاعبيه مرتبطًا بشكل كبير بتطورات أزمة القيد خلال الفترة المقبلة، إذ ستحدد قدرة النادي على إبرام صفقات جديدة مدى الحاجة إلى الاحتفاظ بالعناصر الأساسية أو الاستفادة من بعض العروض المالية الكبيرة.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن إدارة الزمالك لا تفكر في التفريط في بيزيرا بسهولة، خاصة أنه أحد الركائز المهمة داخل الفريق، إلا إذا وصل عرض يحقق المطالب المالية والفنية التي وضعتها الإدارة مسبقًا.

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