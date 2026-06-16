نهاية أسطورة.. أوتشوا يعلن اعتزال كرة القدم بعد المونديال

أعلن الحارس المكسيكي المخضرم جييرمو أوتشوا اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي عقب نهاية مشواره في بطولة كأس العالم 2026، ليضع حدًا لمسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين داخل المستطيل الأخضر.

ويعد أوتشوا أحد أبرز الحراس في تاريخ الكرة المكسيكية، بعدما دافع عن ألوان منتخب بلاده في العديد من البطولات القارية والعالمية، وترك بصمة لا تُنسى في نهائيات كأس العالم بفضل تألقه اللافت أمام كبار المنتخبات.

وشارك الحارس المخضرم في عدة نسخ من المونديال، وارتبط اسمه بالعديد من العروض البطولية التي قادت المكسيك لتحقيق نتائج مميزة، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تمثيلًا لمنتخب "التري" عبر تاريخه.

وخلال مسيرته الاحترافية، تنقل أوتشوا بين عدد من الأندية في المكسيك وأوروبا، واكتسب سمعة كبيرة كواحد من أفضل حراس المرمى في جيله، بفضل ردود فعله السريعة وخبراته الطويلة في المباريات الكبرى.

ويأتي قرار الاعتزال بعد مشاركة جديدة في كأس العالم، البطولة التي شهدت أبرز لحظات تألقه، ليختار الحارس البالغ من العمر 41 عامًا إنهاء مسيرته من على أكبر مسرح كروي في العالم.