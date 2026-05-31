منتخب المكسيك يهزم أستراليا 1\0 وديًا قبل كأس العالم

حقق منتخب المكسيك الفوز على أستراليا في مباراة ودية بنتيجة 1-صفر أمام جمهور غفير في ملعب روز بول، وهي نتيجة وضعت مدربي الفريقين أمام خيارات صعبة في الوقت الذي يستعدان فيه لإعلان تشكيلتيهما النهائية المشاركة في البطولة.

ومنحت ضربة رأس يوهان فاسكيز إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية المكسيك هدف الفوز في الدقيقة 28، وتمكن الفريق الذي شهد تغييرات كثيرة من الحفاظ على تقدمه بنجاح رغم الأداء الأفضل للضيوف في الشوط الثاني بعد بداية متعثرة.

وأجرى مدرب المكسيك خابيير أجيري تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت على غانا 2-صفر في مباراة ودية في بويبلا الأسبوع الماضي.

وكان هناك الكثير مما يبعث على الرضا في أداء التشكيلة البديلة، باستثناء خطأ دفاعي فادح كان من المفترض أن يكلف الفريق هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

في محاكاة لظروف كأس العالم، تضمنت المباراة الودية استراحات لتناول المشروبات في منتصف الشوطين، لكن توقيتها - الأولى في الدقيقة 32 والثانية في الدقيقة 79 - بدا عشوائيا بشكل مربك.

وسُمح للفريقين بإجراء 11 تبديلا- مقارنة بستة تبديلات في مباريات كأس العالم- واستفاد الفريقان من التغييرات بشكل كبير.

ولإسعاد الجماهير المكسيكية، استبدل أجيري رانخيل بالحارس جييرمو أوتشوا (40 عاما) في الشوط الثاني، ثم أجرى خمسة تبديلات عند مرور ساعة من بداية المباراة، بما في ذلك المهاجم الصاعد خيلبرتو مورا (17 عاما).

وأجرى مدرب أستراليا توني بوبوفيتش أربعة تغييرات بعد ثماني دقائق، وكاد أن يحصد ثمار ذلك على الفور عندما وصلت تمريرة كاي تروين إلى أيدن هروستيتش داخل منطقة الجزاء، لكن لاعب الوسط سدد الكرة مباشرة في أحضان أوتشوا.

ولعب المدافع الأسترالي هاري سوتار،، أول مباراة دولية له منذ 2024 بعد تعافيه من إصابة طويلة في وتر "أكيليس"، لكن المهاجم كريستيان فولباتو غاب عن الظهور الأول مع أستراليا بعد انتقاله المفاجئ لتمثيل إيطاليا.

وقال سوتار إن أستراليا ستعمل على تحسين دفاعها في الركلات الثابتة قبل مباراتها الأخيرة استعدادا لكأس العالم ضد سويسرا في السادس من يونيو حزيران في سان دييجو.

وأضاف المدافع المولود في اسكتلندا "كان من المخيب للآمال أن نتلقى هدفا من ركلة ثابتة. من المحبط أن نخسر خاصة في النهاية، لكن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من هذه المباراة".

وألغى الحكم هدفا للمكسيك في الدقيقة 76 من ركلة حرة تم تنفيذها بسرعة كبيرة جدا بالنسبة للحكم، ما أدى إلى تبادل حاد للكلمات بين الفريقين قبل إعادة تنفيذ الركلة.

مشوار المكسيك

وتستهل المكسيك مشاركتها في كأس العالم في الافتتاح أمام جنوب أفريقيا في 11 يونيو في مكسيكو سيتي قبل أن تلتقي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك بالمجموعة الأولى.

وتبدأ أستراليا مشوارها في البطولة بمواجهة تركيا في 13 يونيو، ثم تلتقي الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة، وباراجواي ضمن المجموعة الرابعة.