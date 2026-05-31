غياب لاعب السويد عن كأس العالم بسبب الإصابة

أُصيب مدافع السويد إميل هولم بإصابة عضلية، وسيغيب عن كأس العالم، واستُدعي هيرمان يوهانسون بديلاً له، وفقًا لما أعلنه الاتحاد السويدي لكرة القدم يوم السبت.

وكان هولم، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب معارًا من بولونيا إلى يوفنتوس، ضمن تشكيلة جراهام بوتر التي أُعلنت في 12 مايو، لكن من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم أن لاعب خط وسط نادي دالاس، يوهانسون، البالغ من العمر 28 عامًا، قد انضم إلى معسكر المنتخب الوطني في ستوكهولم ليحل محل هولم.

"لقد ناضلت طوال حياتي لتمثيل بلادي في كأس العالم.. وأن تُحرم من ذلك بسبب الإصابة. إنه لأمر مؤلم للغاية"، هكذا صرّحت هولم في بيان.

مشوار السويد

تستهل السويد مشوارها في المجموعة السادسة بمواجهة تونس في جوادالوبي، المكسيك، في 14 يونيو، قبل أن تخوض مباراتين خارج حدودها في تكساس، الأولى ضد هولندا في هيوستن، والثانية ضد اليابان في أرلينجتون.