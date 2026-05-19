قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت رعاية انتصار السيسي.. شروط ورابط التقديم في مبادرة فرحة مصر لتجهيز العرائس
الديون تهدد الأسر المصرية.. تحرك برلماني عاجل بشأن فوضى التمويل الاستهلاكي
وجوه جديدة تخطف الأضواء في مونديال 2026.. من يخرج من عباءة ميسي ورونالدو ومبابي؟
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين
قفزة الوقود والأسمدة بسبب حرب إيران والجفاف تدفع مزارعي أستراليا لتقليص زراعة القمح
البعثة الطبية للحج: منظومة متكاملة للرعاية.. و 3948 حالة تردد على العيادات يوميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخميس المقبل.. اجتماع وزراء خارجية الناتو بالسويد يحسم أولويات الحلف المستقبلية

أمين عام الناتو يزور السويد بعد غد لرئاسة اجتماع وزراء خارجية الحلف
أمين عام الناتو يزور السويد بعد غد لرئاسة اجتماع وزراء خارجية الحلف
أ ش أ

يبدأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، زيارة إلى السويد يوم الخميس المقبل، للمشاركة في اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الخارجية، الذي تستضيفه مدينة هلسينجبورج يومي 21 و 22 مايو الجاري، وسط تركيز على قضايا الأمن الأوروبي وتعزيز التعاون الدفاعي داخل الحلف.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري في فندق “كلاريون سي يو” بمدينة هلسينجبورج، برئاسة روته، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، حيث سيناقشون أولويات "الناتو" قبيل قمة الحلف المقررة فى أنقرة فى 7 يوليو المقبل، إضافة إلى ملفات الردع والدفاع والتحديات الأمنية الراهنة.

وخلال زيارته، يلتقي الأمين العام للناتو برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، ووزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرجارد ، ووزير الدفاع المدني كارل أوسكار بوهلين، إلى جانب عدد من المسؤولين السويديين.

كما يتضمن برنامج الزيارة جولة في مركز التدريب التابع لوكالة الدفاع المدني و المرونة السويدية في منطقة ريفينجه، للاطلاع على جهود السويد في مجالات الجاهزية المدنية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التنسيق بين الناتو و السويد بعد انضمامها إلى الحلف، وفي ظل سعي الحلف إلى رفع مستويات الاستعداد الدفاعي والتعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا وشمال القارة.

يذكر أن السويد انضمت رسميا إلى حلف شمال الأطلسي في مارس 2024، لتصبح العضو الثاني والثلاثين في الحلف، بعد إنهاء عقود من الحياد العسكري، وجاء انضمامها في أعقاب التغيرات الأمنية التي شهدتها أوروبا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من توجه ستوكهولم لتعزيز تعاونها الدفاعي مع الحلف والدول الأوروبية.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته زيارة إلى السويد مجلس شمال الأطلسي مدينة هلسينجبورج قضايا الأمن الأوروبي تعزيز التعاون الدفاعي فندق “كلاريون سي يو” بمدينة هلسينجبورج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

مدينه الروبيكي

31 وحدة و5 محلات بالروبيكي حتى 25 مايو.. طرح جديد يعزز فرص الاستثمار الصناعي

جانب من الاجتماع

مستهدف 50% عد ذاتي.. "الإحصاء والاتصالات" يطلقان قفزة الذكاء الاصطناعي لتعداد مصر 2027

أجازة البنوك

6 أيام أجازة.. موعد عودة عمل البنوك بعد قرار الحكومة

بالصور

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد