قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
بعد خسارة الزمالك بطولة الكونفدرالية.. هل يفكر عبد الله السعيد في الاعتزال؟
الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والمفتشين على اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى
خلاف على الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على فتاتين في المعادي
الزراعة تضرب بيد من حديد.. تعليمات مشددة لمنع التعديات خلال العيد
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته عروس المنوفية لجلسة 17 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

13 دعوى دستورية وتنازع وتنفيذ وتفسير أحكام.. الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
إسلام دياب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم أحكام جلسة السبت 9 مايو الجاري 2026 بالمحكمة الدستورية العليا، وقضت المحكمة في 13 دعوى، منهم 7 دعاوي دستورية، و3 دعاوى تنازع ودعوتين منازعة تنفيذ، وقضية واحدة تفسير أحكام.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجي عبد السميع أمين السر.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، الخاصة بتجريم سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة بطريق النشر.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المشرع وازن بين حماية شرف واعتبار القائمين بالعمل العام وبين ضمان الرقابة المجتمعية على أداء الوظيفة العامة في إطار من الشفافية واحترام القانون.

وأضافت أن المشرع استهدف إبعاد الوظيفة العامة عن شبهة الفساد، ومن ثم أباح النقد الموجه للموظف العام متى توافرت الشروط التي حددها قانون العقوبات.

وأوضحت المحكمة، أن الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات تشترط لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام بطريق النشر أن يكون النقد بحسن نية، وألا يتجاوز نطاق أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة، وأن يثبت المتهم صحة الوقائع المنسوبة إلى المجني عليه.

كما أجازت لجهات التحقيق أو المحكمة إلزام الجهات الإدارية بتقديم المستندات والأوراق الداعمة للأدلة المقدمة.

ورفضت المحكمة ما أثير بشأن مخالفة النصوص لمبدأ المساواة أو إهدار أصل البراءة، موضحة أن هناك اختلافًا بين من يتمسك بحسن النية لنفي القصد الجنائي في جريمة، وبين من يحتج بها وحدها لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام.

وأكدت أن حسن النية وحده لا يكفي، بل يجب اقترانه بالشرطين الآخرين اللذين حددهما القانون حتى يتحقق سبب الإباحة، وشددت المحكمة على أن شروط الإباحة الواردة بالنصوص المطعون عليها جاءت منضبطة بضوابط الدستور وتحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الاعتبار الوظيفي، ما يستوجب الحكم برفض الدعوى.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.

ويتعلق النص المطعون عليه بفرض رسم اشتراك إضافي يلتزم به عضو النقابة في حالات التعاقد أو الإعارة للعمل خارج البلاد، حيث أكدت المحكمة أن هذا الإجراء يتفق مع أحكام الدستور ولا يمثل عبئًا غير قانوني على الأعضاء.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع عندما أقر رسم اشتراك إضافي بقيمة 60 جنيهًا عن كل سنة من سنوات العمل بالخارج، لم يستهدف مجرد تحصيل الأموال، وإنما خصص حصيلته بالكامل لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين.

وأوضحت أن هذا المورد المالي يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لأعضاء النقابة، ودعم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المهندسين وأسرهم في حالات التقاعد أو العجز.

وشددت المحكمة على أن فرض الرسم الإضافي يأتي في إطار تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي بين أعضاء المهنة الواحدة، مؤكدة أن إلزام المهندسين العاملين بالخارج بهذا الرسم لا يتضمن أي تمييز غير مبرر.

وقالت إن المشرع راعى الفوارق الاقتصادية وطبيعة الإيرادات التي يحققها العاملون بالخارج، بما يسهم في دعم موارد النقابة وتحقيق المصلحة الجماعية لأعضائها.

وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه لا يخالف مبادئ العدالة أو المساواة المنصوص عليها في الدستور، مشيرة إلى أن الرسم الإضافي يرتبط بهدف مشروع يتمثل في دعم نظام الإعانات والمعاشات وتحقيق الحماية الاجتماعية للمهندسين.

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية دعاوى تنازع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

الحجر الأسود

الأزهر للفتوى: الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضًا من اللبن

الطواف بالأدوار العلوية

الأزهر : الطواف بالأدوار العلوية جائز وأجره كأجر الطواف حول الكعبة مباشرةً

فضائل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

فضائل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. ماذا تقول السنة النبوية؟

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد