رئيس الوزراء يوجه بسرعة تشغيل المشروعات والمباني الخدمية بالعاصمة الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل عدد من المشروعات بالعاصمة الجديدة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في بداية اللقاء، أن مشروع العاصمة الجديدة يمثل نقلة نوعية، بمختلف مكوناته، حيث صُممت المدينة لتكون مدينة ذكية ومستدامة بمواصفات عالمية، تعمل كمركز إداري وثقافي واقتصادي لمصر، منوهًا بأن العاصمة الجديدة تتمتع بوجود أحياء سكنية، تم إنشاؤها بعدة طرز معمارية مختلفة، وخدمات إدارية وترفيهية متنوعة، وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف: هناك آلاف من الموظفين حاليًا في الحي الحكومي، بخلاف المترددين، وكذا زيادة مطردة في أعداد السكان بالمدينة، كما بدأ تشغيل المونوريل منذ أيام، وهو وسيلة نقل جماعي متميزة، تلقى إقبالًا من المواطنين حاليًا.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات بسرعة تشغيل مختلف المشروعات والمباني الخدمية بالعاصمة الجديدة، ومن ذلك مدينة الفنون والثقافة، والمدينة الأولمبية، والنهر الأخضر، وكذا المحلات التجارية المختلفة، موجهًا كذلك بإيلاء المزيد من الاهتمام لأعمال الصيانة المستمرة للطرق والمباني؛ للحفاظ على الاستثمارات المختلفة بالمدينة.

فيما أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الحرص المستمر على توفير مختلف الخدمات وزيادة عددها بالعاصمة الجديدة، وأن هناك اهتمامًا بتشغيل الخدمات وتحسينها، فضلًا عن متابعة خدمات المرافق المختلفة؛ حيث تعمل الشركة على الارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار وأن تصبح نموذجًا متكاملًا ورائدًا للمدن الذكية المستدامة.

وأضاف أن العاصمة الجديدة تتمتع بخدمات متميزة تعكس عنصر الاستدامة، ومن ذلك مشروع المونوريل الذي تم تشغيله، ويمثل نقلة حضارية في منظومة النقل الأخضر كوسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بأنه في ظل العدد الكبير والمتزايد للسكان القاطنين بالأحياء المختلفة في العاصمة الجديدة، وكذا عدد الزوار المترددين؛ يتم الترتيب حاليًا لتشغيل مختلف المباني الخدمية بالعاصمة الجديدة، مضيفًا أنه تتم حاليًا أيضًا إجراءات الترسية على كبار المشغلين للمطاعم والكافيهات.

وأشار المهندس/ خالد عباس إلى أن هناك حاليًا تشغيلًا تجريبيًا للنهر الأخضر؛ حيث تم بدء التشغيل في شم النسيم وعيد الفطر، وسيتم استكمال التشغيل التجريبي في عيد الأضحى المبارك، كما يتم تجهيز عدد من المطاعم والكافيهات القائمة على البحيرة الموجودة داخل النهر الأخضر للتشغيل أيضًا.

وفيما يخص أعمال الصيانة للمباني، استعرض "عباس" عددًا من الإجراءات المتخذة لتنفيذ أعمال الصيانة وفق أعلى المعايير بمدينة الفنون والثقافة، موضحًا أنه تم اعتماد المسارح وإصدار شهادات السلامة TUV الرائدة عالميًا في مجال الفحص والاعتماد، وجار تدريب الكوادر الفنية على التشغيل والصيانة، فضلًا عن إجراء تقييمات فنية للاحتياجات والمعدات المطلوبة للتشغيل الأمثل، وغير ذلك من أنواع الصيانة الفنية لمكونات المدينة

ولفت المهندس/ خالد عباس إلى أن مدينة الفنون والثقافة استقبلت أكثر من 120 زيارة من رؤساء دول وشخصيات بارزة حول العالم، مستعرضًا في السياق ذاته أهم الفعاليات التي استضافتها المدينة؛ ومنها احتفالية "وطن السلام – واسلمي في كل حين" التي أقيمت يوم 25 أكتوبر الماضي بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب عدد كبير من الحفلات الترفيهية التي أقيمت بالمدينة.

ونوّه رئيس مجلس الإدارة إلى أبرز جهود الترويج لمدينة الفنون والثقافة، والفعاليات والدورات والحفلات التي تنظمها الشركة في هذا الشأن، ومن ذلك حفل أندريه بوتشيلي المُقرر في 26 مايو الجاري، والذي يُعد جزءًا من سلسلة فعاليات كبرى تنظمها الشركة للترويج للمدينة كوجهة ثقافية وفنية عالمية.

