قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الديون تهدد الأسر المصرية.. تحرك برلماني عاجل بشأن فوضى التمويل الاستهلاكي
وجوه جديدة تخطف الأضواء في مونديال 2026.. من يخرج من عباءة ميسي ورونالدو ومبابي؟
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين
قفزة الوقود والأسمدة بسبب حرب إيران والجفاف تدفع مزارعي أستراليا لتقليص زراعة القمح
البعثة الطبية للحج: منظومة متكاملة للرعاية.. و 3948 حالة تردد على العيادات يوميًا
دعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران..وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء: الحكومة تتطلع لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

نائب رئيس الوزراء : الحكومة تتطلع لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم الإصلاح الاقتصادي
نائب رئيس الوزراء : الحكومة تتطلع لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم الإصلاح الاقتصادي
أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أن العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية قامت على أسس قوية من الشراكة والبناء والاستثمار، إلى جانب الثقة الكبيرة في إمكانات وقدرات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن التعاون المثمر بين الجانبين تمثل في نحو 300 مشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما حقق نتائج إيجابية ومتنوعة دعمت الاقتصاد المصري وأسهمت في تعزيز جهود التنمية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة مرور 50 عاماً على التعاون والشراكة مع مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.

ووجّه عيسى التهنئة إلى مؤسسة التمويل الدولية بهذه المناسبة، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد نصف قرن من التعاون والعمل المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يمثلان شريكين استراتيجيين لمصر، مؤكداً تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حرص الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عيسى أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية تمتلك دوراً مهماً في تقديم الدعم والمساندة اللازمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً أن العمل على هذه الملفات تم بصورة جادة ومكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تطلع الحكومة إلى مزيد من التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية عبر آليات متعددة تشمل الدعم الفني والتمويلي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة، وتيسير حياة المواطنين، وتحسين جودة الحياة لكل مصري.

وشهدت الفعالية، حضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات الدولية، من بينهم من مؤسسة التمويل الدولية: إثيوبيس تافارا نائب رئيس شئون منطقة أفريقيا، وداليا خليفة المدير الإقليمي لمتطقة وسط إفريقيا، وشيخ-عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، ومن البنك الدولي: ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وعثمان ديون نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى مؤسسة التمويل الدولية الاقتصاد المصري تعزيز جهود التنمية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من صيام اليوم العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق

صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة .. دار الإفتاء توضح هل يجوز للحاج ؟

القرآن الكريم

واظب على 9 أمور لتفوز بالعشر من ذي الحجة

بالصور

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد