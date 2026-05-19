الجلسات بدأت مع الشحات وشوبير.. الأهلي يضع نظاما جديدا للعقود

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل ملف تجديد التعاقد مع عدد من اللاعبين داخل النادي الأهلي قبل نهاية الموسم الحالي.

واضاف شوبير في تصريحات إذاعية: سيد عبدالحفيظ اجتمع بالفعل مع عدد من اللاعبين أبرزهم حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

وأوضح : أن المناقشات كانت ودية ولم يتم الاستعجال في عقد مصطفى شوبير وإمام عاشور وسيكون هناك نظام جديد لمنع دفع رواتب ضخمة ومنح الفرصة للاعبين أبناء النادي

وواصل: كنت متخيل اعلان التجديد مع حسين الحشات ولكن البداية تكون مع سيد عبدالحفيظ وبعدها يتم إعلام ياسين منصور والخطيب للاتفاق على الخطوط العريضة مما أخر التجديد.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : فتح ملف التجديد تأخر في الأهلي وكنت أتمنى إنهاء الملف خلال الأسبوعين الماضيين لكن أن تأتي متاخرا خيرا من ألا تأتي.