تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء غد الأربعاء باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري.



وكان الفريق قد غادر إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق أمس بقائمة شهدت استبعاد كل من يلسين كامويش وأحمد عيد وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد والحارس حمزة علاء .



وضمت القائمة التي دخلت معسكر مغلق كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وهادي رياض ومحمد شكري ويوسف بلعمري ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج والتونسي محمد علي بن رمضان وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو ومحمد شريف ومروان عثمان وعمر سيد معوض.



ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في تلك المواجهة وانتظار نتائج مباراتي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة وبيراميدز مع سموحه باستاد الدفاع الجوي، والذي سيقام في التوقيت نفسه.

