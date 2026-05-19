شوبير: من حق الجماهير عدم الارتياح لبعض الحكام لكن دون ضغط أو إقصاء

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحكم أمين عمر هو الذي سيدير مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله بشأن استبعاده من المباريات الكبرى لا أساس له من الصحة.

وقال شوبير، عبر إذاعة “أون سبورت”، إن هناك معلومات تم تداولها مؤخرًا حول عدم إسناد مباريات حساسة للحكم أمين عمر بناءً على توجيهات من الاتحاد الدولي، مؤكدًا أن هذه الأنباء “غير صحيحة تمامًا”.

وأوضح أن الحكام الكبار يشاركون في إدارة مباريات قوية في البطولات الأوروبية وكأس العالم، وبالتالي لا يوجد ما يمنعهم من إدارة مباريات مهمة محليًا، داعيًا إلى عدم تصديق هذه الشائعات.

وأشار إلى أن بعض الأسماء مثل محمد الغازي ومحمود وفا ترددت حولهم العديد من الأقاويل بشأن الابتعاد أو الإيقاف، إلا أن الصورة النهائية في تعيينات الحكام لمباريات الدوري مختلفة.

وأضاف شوبير أن الترتيب المتوقع لإسناد مباريات الجولة كان يشمل مواجهة الزمالك وسيراميكا، ثم بيراميدز وسموحة، ثم الأهلي والمصري، لافتًا إلى أن الحكم محمود ناجي سيدير مباراة بيراميدز وسموحة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اختيار الحكم الألماني ساشا ستيجمان لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا جاء ضمن سياسة الاعتماد على “المدرسة الألمانية” بعد نجاحها في مباريات سابقة، مؤكدًا أن ما يحدث من تسريبات حول التحكيم مجرد “بالونات اختبار” يتم إطلاقها لقياس ردود الأفعال.