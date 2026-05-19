جمعة مشهور: المنافسة مشتعلة بين الأهلي وبيراميدز على خالد عوض

علَقَ جمعة مشهور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على مباراة فريقه أمام نظيره فاركو.

وحقق طلائع الجيش فوزاً ثميناً على فاركو بهدف نظيف سجله إسلام محارب ، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المجموعة الثانية " مجموعة صراع البقاء".

وقال جمعة مشهور في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :حققنا فوزاً ثميناً وفي غاية الأهمية على فريق فاركو ، وهو الانتصار الذي أكد بقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم القادم ، كما أن المباراة كانت صعبة للغاية خاصةً أن المنافس تأكد هبوطه لدوري المحترفين ، وبالتالي فقد خاص اللقاء بدون أي ضغوط.

وتحدث جمعة مشهور عن إمكانية رحيل نجوم الفريق بنهاية الموسم ، قائلاً:هناك منافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز بشأن التعاقد مع خالد عوض الظهير الأيمن للفريق ، لكن اللاعب سيحدد وجهته بعد نهاية المباراتين الأخيرتين للطلائع.