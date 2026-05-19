إبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 642 لسنة 2026، بإبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

نص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/4/2026 بشأن طلب إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وأشارت المادة الأولى إلى أنه يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو حاتم أمين محمد مساعد سوداني الجنسية مواليد 1/1/1966.

أما المادة الثانية ألزمت مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.