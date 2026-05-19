الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
أسماء عبد الحفيظ

يحذر أطباء القلب والأوعية الدموية من بعض العادات اليومية التي تبدو بسيطة لكنها قد تتحول مع الوقت إلى خطر حقيقي على الصحة، خاصة العادات المرتبطة بفترة ما قبل النوم. ومن أكثر السلوكيات التي أثارت قلق الخبراء مؤخرًا الجلوس الطويل واستخدام الهاتف المحمول لساعات متأخرة مع تناول وجبات ثقيلة قبل النوم مباشرة، وهي عادة يفعلها الملايين يوميًا دون إدراك تأثيرها الخطير على الدورة الدموية وصحة القلب.

ويؤكد الدكتور محمد محمد استشارى القلب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن السهر الطويل مع قلة الحركة يؤدي إلى بطء تدفق الدم داخل الأوعية الدموية، ما قد يزيد فرص تكوّن الجلطات خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو التدخين أو ارتفاع ضغط الدم.

كيف ترتبط قلة الحركة بالجلطات؟

عندما يبقى الجسم في وضعية ثابتة لفترة طويلة، خصوصًا أثناء الجلوس أو الاستلقاء دون حركة، يبدأ تدفق الدم في التباطؤ تدريجيًا داخل الساقين والأوردة، وهو ما قد يرفع احتمالات تكوّن التجلطات الدموية.

ويشير إلى أن استخدام الهاتف قبل النوم لساعات يؤدي إلى بقاء الجسم في وضعية غير صحية، كما يسبب اضطراب النوم وارتفاع مستويات التوتر، ما ينعكس سلبًا على صحة القلب والشرايين.

خطورة تناول الطعام قبل النوم

من العادات المنتشرة أيضًا تناول وجبات دسمة ليلًا ثم النوم مباشرة، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي والدورة الدموية. فالجسم أثناء النوم يكون في حالة راحة، بينما يحتاج لهضم الطعام إلى نشاط وتدفق دم أكبر، ما قد يرهق القلب خاصة لدى كبار السن أو مرضى القلب.

كما أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والملح قبل النوم قد يرفع ضغط الدم ويؤثر على مستويات الكوليسترول والسكر.

علامات تستدعي الانتباه

هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى ضعف الدورة الدموية أو زيادة خطر الجلطات، ومنها:

تنميل متكرر في الساقين
تورم القدمين
ألم مفاجئ في الساق
ضيق التنفس
الشعور بثقل في الجسم عند الاستيقاظ
صداع متكرر صباحًا

ويشدد الأطباء على ضرورة عدم تجاهل هذه العلامات خاصة إذا كانت تتكرر باستمرار.

الهاتف والنوم 

أظهرت دراسات حديثة أن الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، ما يؤدي إلى اضطراب النوم والسهر لساعات طويلة. كما أن التوتر الناتج عن متابعة الأخبار أو مواقع التواصل قبل النوم يرفع هرمونات التوتر داخل الجسم.

هذا التوتر المزمن قد يؤثر على ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية، ما يزيد المخاطر مع الوقت.

كيف تحمي نفسك؟

و ينصح  باتباع عدة خطوات بسيطة قبل النوم للحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية:

التوقف عن استخدام الهاتف قبل النوم بساعة
تجنب الوجبات الثقيلة ليلًا
المشي الخفيف بعد العشاء
شرب كمية كافية من الماء
النوم في مواعيد منتظمة
تقليل التدخين والكافيين

كما يُفضل ممارسة الرياضة يوميًا ولو لمدة نصف ساعة لتحسين الدورة الدموية وتقليل فرص الإصابة بالجلطات.

من الأكثر عرضة للخطر؟

تزداد احتمالات الإصابة بالجلطات لدى:

المدخنين
مرضى السكري
مرضى الضغط
أصحاب الوزن الزائد
الأشخاص قليلي الحركة
من يعانون من التوتر المزمن

لذلك ينصح الأطباء بضرورة إجراء فحوصات دورية خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب والجلطات.

النوم الجلطات أطباء القلب والأوعية الدموية

