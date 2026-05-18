الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
لهذه الأسباب يموت الشباب الأصحاء بـ النوبات القلبية

لطالما تعلمنا على مر السنين كيفية التعرف على الشخص "غير الصحي" المعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب: كبار السن، زيادة الوزن الملحوظة، عادات غذائية سيئة، التدخين، وقلة ممارسة الرياضة. لكن الواقع أصبح أكثر إثارة للقلق. ففي كثير من الأحيان، يكون الأشخاص الذين ينهارون فجأة بسبب النوبات القلبية من الشباب النشطين، الذين يرتادون الصالات الرياضية، ويشاركون في سباقات الماراثون، ويبدون أصحاء تمامًا، ويجسدون معنى اللياقة البدنية. ويقول الأطباء إن الخطر الأكبر قد يكمن في هذا الوهم تحديدًا.

اللياقة البدنية والصحة ليستا بالضرورة مترادفتين. فالجسم المتناسق، وانخفاض نسبة الدهون فيه، أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة لا تضمن بالضرورة صحة القلب. ويحذر أطباء القلب حول العالم من أن العديد من الشباب يركزون بشدة على المظهر الخارجي، متجاهلين المخاطر الداخلية العميقة التي تتراكم في الجسم.

 التوتر السبب الرئيسي


أحد الأسباب الرئيسية هو الإجهاد، ذلك النوع الحديث الذي لا يزول أبدًا. ساعات العمل الطويلة، وقلة النوم، والتعرض المستمر للشاشات، والقلق، والضغوط الاجتماعية، والإرهاق، كلها عوامل تؤثر على القلب بطرق يستهين بها الأشخاص. يُبقي الإجهاد المزمن الجسم في حالة التهابية مطولة، ويرفع ضغط الدم، ويُخلّ بتوازن الهرمونات، ويزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل قلبية مع مرور الوقت. قد يمارس العديد من المهنيين الشباب اليوم الرياضة بانتظام، بينما يعتمدون في الوقت نفسه على أربع ساعات فقط من النوم، ويتناولون كميات كبيرة من الكافيين، ويعانون من إرهاق عاطفي مستمر.

ثم تأتي مشكلة "رياضيي نهاية الأسبوع". يقول الأطباء إن بعض الأشخاص يرهقون أجسامهم بشدة في الصالات الرياضية دون فهم حالتهم القلبية الوعائية الحقيقية. يمكن أن تُسبب التمارين الشاقة، خاصةً دون راحة كافية أو ترطيب مناسب أو فحص طبي، ضغطًا مفاجئًا على القلب. في بعض الحالات، تبقى الحالات الوراثية الكامنة غير مكتشفة حتى يُؤدي الإجهاد الشديد إلى حدوث أزمة قلبية. وللوراثة دورٌ أكبر بكثير مما يعتقد الأشخاص.

قد يتمتع الشخص بعضلات بطن ممتازة ومع ذلك يحمل عوامل خطر وراثية مثل ارتفاع الكوليسترول، وتراكم الترسبات في الشرايين، واضطراب نظم القلب، أو أمراض القلب الصامتة. في الواقع، أفادت التقارير أن العديد من مرضى القلب الشباب لم تظهر عليهم أي أعراض واضحة قبل إصابتهم بمضاعفات قلبية خطيرة. وقد عانى البعض فقط من علامات تحذيرية طفيفة تجاهلوها: إرهاق غير معتاد، دوار، ضيق في الصدر أثناء التمارين الرياضية، ضيق في التنفس، ألم في الفك، أو عدم انتظام ضربات القلب.

تساهم أنماط الحياة أيضاً، وإن بشكل غير مباشر، في تفاقم المشكلة. فالحميات الغذائية الغنية بالبروتين، والإفراط في تناول المكملات الغذائية، والجفاف، ومشروبات الطاقة، والتدخين المتخفي تحت مسمى "التدخين الإلكتروني الاجتماعي"، وإساءة استخدام الستيرويدات، وأنماط الأكل غير المنتظمة، كلها عوامل تزيد الضغط على الجهاز القلبي الوعائي. حتى الأشخاص الذين يبدون منضبطين على الإنترنت قد يُلحقون الضرر بصحتهم على المدى البعيد دون علمهم.

العمر ليس عامل حماية


تتمثل إحدى المشكلات الأخرى في أن العديد من الشباب لا يخضعون لفحوصات صحية وقائية إلا نادرًا، لاعتقادهم أن تقدمهم في السن يحميهم. لكن أطباء القلب يوصون بشكل متزايد بإجراء فحوصات منتظمة لضغط الدم، ومراقبة الكوليسترول، وفحص سكر الدم، وتقييمات القلب، حتى للأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر، وخاصةً إذا كان هناك تاريخ عائلي لأمراض القلب.

