مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-5-2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من مايو لعام 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، حيث تترقب الجماهير مواجهات قوية سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو منافسات الدوري المصري، في ظل احتدام الصراع بين الأندية مع اقتراب نهاية الموسم الكروي.

وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى المواجهة التي تجمع بين فريق أرسنال ونظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يسعى خلاله أرسنال لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة قبل إسدال الستار على البطولة. ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة في ظل رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث وتحقيق نتيجة إيجابية ترضي جماهيره.

وفي إطار منافسات الدوري المصري، تقام عدة مباريات قوية مساء اليوم، حيث يلتقي فريق كهرباء الإسماعيلية مع حرس الحدود في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وتحسين موقعهما في جدول الترتيب، خاصة مع اشتعال المنافسة في المراحل الأخيرة من المسابقة.

كما يخوض فريق طلائع الجيش مواجهة مهمة أمام فاركو، في مباراة يتطلع خلالها كل طرف إلى اقتناص النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقفه في البطولة، وسط توقعات بمواجهة متكافئة بين الفريقين.

وفي مباريات المساء، يصطدم المقاولون العرب بفريق وادي دجلة في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، سواء على مستوى المنافسة أو تحسين النتائج خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ويستضيف غزل المحلة نظيره الاتحاد في مواجهة جماهيرية مرتقبة، يسعى خلالها أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار، بينما يأمل الاتحاد في العودة بنتيجة إيجابية تدعم موقفه في جدول الدوري.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري واسع، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم واشتداد المنافسة في مختلف البطولات