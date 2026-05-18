طارق يحيى: الكونفدرالية كانت هتحل 90% من أزمات الزمالك.. وافتحولنا المدرجات أمام سيراميكا

يارا أمين

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن خسارة بطولة الكونفدرالية تمثل ضربة قوية للفريق على المستويين الفني والمعنوي، خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي خلال السنوات الأخيرة.

وقال يحيى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "بطولة الكونفدرالية كانت ممكن تكون نقطة تحول في تاريخ الزمالك خلال الفترة المقبلة، وكانت هناك مكافآت مالية قادرة على حل 90% من الأزمات التي يعاني منها النادي منذ 4 سنوات، والتي تسببت في وصول قضايا إيقاف القيد إلى 17 قضية".

وأضاف: "الفوز بالبطولة كان سيمثل دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة سيراميكا في ختام الدوري، وأنا لم أتمالك نفسي بسبب الأداء والنتيجة وبكيت على الهواء".

وتابع: "من المستحيل أن يكون معتمد جمال طلب من اللاعبين التراجع للدفاع، وما حدث كان بسبب خوف اللاعبين والضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها، لأن الفريق في الفترات الماضية كان يلعب دون ضغوط، وكانت الخسارة تُبرر بالأزمات المالية وعدم الحصول على المستحقات، لكن بعد الوصول للنهائي تضاعفت الضغوط".

وأشار إلى أن:"اتحاد العاصمة فريق كبير وله تاريخ، لكن الزمالك أفضل منه بكثير، وكان يجب على الأقل الدفع ببيزيرا في قلب الملعب لأنه كان سيشكل خطورة أكبر مقارنة بوجوده على الطرف".

وأوضح: "وسط ملعب الزمالك كان مكشوفًا تمامًا ويفتقد للاعب الوسط الدفاعي، رغم أن الفريق يضم لاعبين أصحاب خبرات دولية، لكن كان ينقصهم الروح والقتال من أجل الفوز".

وواصل يحيى تصريحاته قائلًا: "رغم الظروف الحالية، أحيّي معتمد جمال واللاعبين، وأقول لجمهور الزمالك مليون شكر، ولو أستطيع أقبّل رأس كل مشجع، لأن الجماهير كانت عظيمة وانهرت على الهواء بسببهم".

وأضاف:"لا قدّر الله إذا قدم الفريق نتيجة سيئة أمام سيراميكا، الجماهير لن تتحمل، وعلى اللاعبين أن يقاتلوا داخل الملعب ويأكلوا النجيلة من أجل مصالحة الجمهور".

وكشف عن رؤيته الفنية لمواجهة سيراميكا قائلاً: "أنصح معتمد جمال بالدفع بعدي الدباغ في الجبهة اليمنى، وناصر منسي في الهجوم، وبيزيرا في الجبهة اليسرى، مع إراحة عبدالله السعيد وإبقائه على مقاعد البدلاء، لأنه قادر على تغيير شكل الأداء عند مشاركته في الشوط الثاني".

وأردف: "بنتايج هو الأفضل لقيادة الجبهة اليسرى، بينما أحمد فتوح فقد الكرة كثيرًا أمام اتحاد العاصمة رغم أنه كان دائمًا أحد مفاتيح اللعب المهمة".

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلاً: "لا بد من دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة سيراميكا، لكنني قلق على بطولة الدوري بعد الأداء الذي ظهر به الفريق في نهائي الكونفدرالية، ونحن كنجوم الزمالك القدامى مستعدون للذهاب إلى المدرجات وتشجيع الفريق، وسنحضر على نفقتنا الخاصة بالأعلام، فقط اسمحوا لنا بدخول الملعب".

