ضياء السيد: مفاجآت محتملة في الدوري.. والاحتفالات أثّرت سلبًا على لاعبي الزمالك

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الجولة المقبلة من الدوري المصري قد تشهد مفاجآت مؤثرة في سباق المنافسة، مشيرًا إلى صعوبة بعض المواجهات مقارنة بأخرى تبدو أسهل نسبيًا.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة CBC: "من الوارد حدوث مفاجأة يوم الأربعاء، والجماهير لديها أمل كبير، ومباراة المصري ليست سهلة، كما أن مواجهة الزمالك أمام سيراميكا صعبة، بينما لقاء بيراميدز مع سموحة هو الأسهل نسبيًا".

وأضاف: "الاحتفالات قبل نهائي الكونفدرالية كان لها تأثير سلبي على اللاعبين، وكانت مبالغًا فيها، ولم يتم حساب أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات أو الحسابات المسبقة".

وتابع: "أفضل ألا يجري ييس توروب تغييرات كبيرة على تشكيل الأهلي أمام المصري، وأن يعتمد على نفس التشكيل في آخر مباراتين أمام الزمالك وإنبي".