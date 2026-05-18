لاعب الإسماعيلي السابق: الخوف وراء خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية

أكد أيمن رجب، نجم الإسماعيلي السابق، أن الخوف كان العامل الأبرز في ضياع لقب الكونفدرالية من الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق لم يظهر بالندية الكافية أمام اتحاد العاصمة في النهائي.



وقال رجب، خلال ظهوره مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «تولى معتمد جمال مسؤولية الزمالك في ظروف صعبة للغاية، ونجح في الوصول إلى نهائي الكونفدرالية، كما أصبح على بُعد خطوة من المنافسة على لقب الدوري».



وأضاف: «الظروف لم تخدم الزمالك في مواجهتي اتحاد العاصمة، خاصة في لقاء الجزائر، حيث أتيحت للفريق أكثر من فرصة لحسم الأمور، لكنه لم يستغلها بالشكل الأمثل وخرج خاسرًا».



وتابع: «سيناريو مباراة الإياب لم يكن متوقعًا، إذ إن تسجيل هدف مبكر وضع اللاعبين تحت ضغط نفسي كبير، وأدخلهم في حالة من الخوف الزائد، ما أثر سلبًا على أدائهم داخل الملعب».



وأشار إلى أن «الخوف سيطر على لاعبي الزمالك، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك خلال اللقاء، خاصة أمام فريق منظم مثل اتحاد العاصمة».



وأكد: «الزمالك لم يكن ندًا قويًا في المباراة النهائية، في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، والتي لم تتجاوز 13 لاعبًا فقط».



واختتم تصريحاته قائلًا: «مجلس إدارة الزمالك يستند إلى دعم جماهيري كبير، إلى جانب مساندة عدد من رجال الأعمال، وهو ما يمثل عنصر قوة للنادي في المرحلة المقبلة».