خالد الغندور: المنتخب ينتظر إعلان الزمالك مدة غياب المهدي سليمان

قال الإعلامي خالد الغندور إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، ينتظر إعلان نادي الزمالك تفاصيل إصابة المهدي سليمان حارس الفريق ومدة غيابه.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور :" فى حالة تأكد غياب المهدي مدة طويلة لن يتواجد في المعسكر المقبل الذي ينطلق الخميس المقبل".

وتابع:" بشكل نهائي، سيتم ضم محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وفي حالة غياب المهدي، المفاضلة ستكون بين أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد علاء حارس الجونة وعبدالعزيز البلعومي البنك الأهلي".

وواصل :" حسام حسن ينتظر موقف جميع الحراس وسيعلن عن الأسماء ضمن القائمة التي ستعلن عقب نهاية مباريات مجموعة تحديد بطل الدوري في الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل".