خالد بيومي يدافع عن معتمد جمال: واجه ظروفًا صعبة وأعاد جماهير الزمالك للمدرجات

أشاد الناقد والمحلل الرياضي خالد بيومي بالمدير الفني للزمالك معتمد جمال، عقب خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة للمدرب غير منطقية في ظل الظروف الصعبة التي تولى خلالها المسؤولية.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه على منصة إكس، أن معتمد جمال نجح في تحقيق تقدم ملحوظ مع الزمالك، وكان قريبًا للغاية من التتويج باللقب الإفريقي، إلى جانب استمرار الفريق في المنافسة على بطولة الدوري، معتبرًا أنه ما زال الأقرب لحصد اللقب.

وأضاف أن من أبرز مكاسب الفترة الحالية عودة جماهير الزمالك بكثافة إلى المدرجات، واستعادة حالة الحب والانتماء للنادي، فضلًا عن منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة التي يمكنها خدمة الفريق مستقبلًا.

وأكد بيومي أن خسارة بطولة كانت قريبة لا يجب أن تُلقي بظلالها على ما قدمه معتمد جمال، مشيرًا إلى أن المدرب الوطني حقق ما عجز عنه عدد من المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الزمالك في السنوات الأخيرة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن المدرب الوطني لا يحصل دائمًا على التقدير الذي يستحقه داخل بلده.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخراً، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.