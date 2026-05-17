الرقابة النووية الإماراتية تؤكد سلامة محطة براكة بعد حريق قرب الموقع

أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات سلامة محطة براكة للطاقة النووية وعدم تأثر أنظمتها التشغيلية أو مستويات السلامة الإشعاعية، وذلك عقب اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

وأوضحت الهيئة أن جميع وحدات المحطة تعمل بصورة طبيعية ووفق أعلى معايير الأمان والسلامة المعتمدة.

وبحسب السلطات الإماراتية، فإن الحريق نتج عن استهداف بطائرة مسيّرة، حيث تعاملت فرق الطوارئ المختصة مع الحادث سريعاً وتمكنت من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات أو أي تسرب للمواد المشعة.

كما أكدت الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الموقع والمناطق المحيطة بالمحطة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع ثلاث طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من الجهة الغربية، موضحة أن اثنتين تم إسقاطهما بينما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التحقيقات لتحديد مصدر الهجوم، وسط إدانات عربية واسعة للهجوم الذي اعتُبر تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.