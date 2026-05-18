محمد عبدالجليل: الزمالك يفتقد اللاعبين.. والأهلي الأقرب للدوري

أكد محمد عبدالجليل، لاعب الأهلي السابق، أن المدير الفني معتمد جمال لا يتحمل مسؤولية خسارة الزمالك لبطولة الكونفدرالية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة CBC:"معتمد جمال معذور لأن الزمالك لا يمتلك لاعبين، وكان يجب تأجيل مباريات في الدوري قبل النهائي".

وأضاف:"معتمد جمال لا يتحمل مسؤولية خسارة الكونفدرالية، واللاعبون كانوا تحت ضغط عصبي كبير".

وتابع:"لاعبو الزمالك في الشوط الثاني كانوا خائفين، وهذا كان سببًا رئيسيًا في الخسارة، كما أن هناك مشكلة واضحة في وسط الملعب".

واختتم تصريحاته قائلاً:"الأهلي هو الأقرب للتتويج بالدوري المصري هذا الموسم".