جاليليو: الزمالك بحاجة إلى استفاقة لإنقاذ الموسم.. ولا مجال للتفريط في الدوري

حذر الإعلامي محمد عبد الجليل، المعروف بـ«جاليليو»، من حساسية المرحلة المقبلة داخل نادي الزمالك، في ظل تداعيات خسارة الفريق لبطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، وقبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

وقال مقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك "عبر حسابه على فيسبوك "إن الـ72 ساعة المقبلة قد تكون «الأهم في تاريخ الزمالك الحديث»، مشيرًا إلى أن الفريق يقف على حافة الخروج من أزماته أو الغرق فيها لسنوات طويلة.

وأكد أن جميع عناصر المنظومة داخل النادي مطالبة بالتحرك السريع والعمل بشكل مختلف خلال هذه الفترة، مشددًا على ضرورة الاستفاقة الفورية قبل مباراة الأربعاء، التي وصفها بأنها «حياة أو ضلمة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم التفريط في فرصة المنافسة على بطولة الدوري مهما كانت الظروف، داعيًا الجميع لتحمل المسؤولية وإنقاذ الفريق في أسرع وقت ممكن.