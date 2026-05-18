تهديد مباشر لأمن المنطقة.. الإمارات تستنكر هجمات المسيرات على السعودية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية بواسطة طائرات مسيّرة انطلقت من الأجواء العراقية، مؤكدة رفضها التام لأي تهديد يمس أمن المملكة واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الدفاعات السعودية تمكنت من اعتراض الطائرات المسيّرة وتدميرها فور دخولها المجال الجوي للمملكة، دون وقوع أضرار.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة السعودية وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة، مشددة على وقوف الإمارات الكامل إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية نجاح وحدات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وأكدت الوزارة في بيان أن المملكة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.

وأشار البيان السعودي إلى أن المملكة ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.