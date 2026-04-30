أعتاب المجد .. رسالة نارية من جاليليو للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

أكد الإعلامي محمد عبد الجليل، جاليلو مقدم برنامج "زملكاوي"، أن فريق الزمالك مطالب بدخول مواجهة الديربي المرتقبة بعقلية هادئة وروح قتالية، مشددًا على أهمية المباراة في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب الدوري.

وكتب عبد الجليل عبر حسابه على "فيسبوك"، أن الزمالك قدم موسمًا استثنائيًا على مدار 9 أشهر، جعله الأفضل رقميًا في العديد من الجوانب، موضحًا أن الفريق لا يزال يملك مصيره بيده، ولن يفقد صدارة الدوري في الجولتين المقبلتين مهما كانت النتائج.

وأضاف أن الفريق بات قريبًا للغاية من تحقيق أحد أصعب ألقاب الدوري في تاريخه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الثقة وعدم التفريط في الجهد المبذول بسبب نتيجة مباراة واحدة.

وفي المقابل، أشار إلى قوة المنافس الذي يتمتع بإمكانات كبيرة وقيمة سوقية أعلى، فضلًا عن الدعم الكبير الذي حظي به طوال الموسم، محذرًا من الاستهانة به أو تجاهل ما وصفه بـ"حالة التعالي" التي صاحبت مواجهاته مع الزمالك.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن المباراة تمثل لحظة فارقة، داعيًا لاعبي الزمالك للاستماع إلى جماهيرهم والقتال من أجل إسعادهم في هذا اللقاء الحاسم.