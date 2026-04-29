تعب الجميع لن يضيع هدرًا.. جاليليو يشعل حماس جماهير الزمالك برسالة قوية

أكد الإعلامي محمد عبد الجليل جاليليو مقدم برنامج زملكاوي دعمه لنادي الزمالك، مشيدًا بحالة الإخلاص والعمل داخل النادي خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب مباراة إنبي الأخيرة.

وكتب محمد عبد الجليل عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "التفاصيل جوّه الزمالك من بعد ماتش إنبي إمبارح ومن شهور عمومًا تقولك قد إيه الناس اللي بتشتغل عندها دم وإخلاص للزمالك ولجمهوره ولنفسها".

وأضاف جاليليو: "ثقوا في الله خير إنه مش هيضيّع تعب الكل هدر أبدًا، وهيجازينا وهيراضينا آخر الموسم بخير الجزاء.. يقينًا بأمر الله".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

اشتعال منافسة الدوري الممتاز

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب، في ظل تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

بتلك النتائج يتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

