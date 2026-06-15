وكيل تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية يمس حياة 105 ملايين مصري

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات المرتبطة بالأسرة المصرية، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين ومختلف القضايا الأسرية.

وقال طاهر الخولي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قانون الأحوال الشخصية يمس حياة نحو 105 ملايين مواطن مصري، ما يجعله من أكثر القوانين أهمية وحساسية، مشددًا على ضرورة صياغته بصورة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة.

وتابع أن القانون يمثل قاعدة عامة تنظم العلاقات الأسرية، مؤكدًا أنه لا يتم إعداده أو تطبيقه استنادًا إلى حالات فردية أو استثنائية، وإنما وفق رؤية شاملة تراعي مصالح المجتمع ككل.

حماية مصلحة الطفل

وأشار إلى أن المناقشات الجارية تستهدف الوصول إلى قانون متوازن دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتًا إلى أن الأولوية الأساسية تتمثل في حماية مصلحة الطفل والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، بما يضمن بناء أسرة مستقرة ومتماسكة.