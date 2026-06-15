لحظة انتشال السيارة الغارقة في ترعة المريوطية.. صور

حصل "صدى البلد" على صور توثق لحظة انتشال السيارة الملاكي التي سقطت داخل ترعة المريوطية بنطاق مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، في الحادث المأساوي الذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة ناجٍ وحيد.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تقل 7 أشخاص من مركز الصف، قبل أن تنحرف وتسقط داخل مياه الترعة بالمنطقة الواقعة بين قريتي أبو صير والعزيزية، ما أدى إلى غرق مستقليها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة والأوناش لانتشال السيارة من المياه، فيما واصلت فرق الإنقاذ أعمال البحث حتى تم استخراج الضحايا.

والمتوفين وهم: يحيى حلمي، وأحمد يحيى، ومالك يحيى، ومحمد سعيد، وسعيد محمد سعيد، ومحمود إسماعيل، وجميعهم من مركز الصف، بينما نجا شخص واحد من الحادث.

وفي إطار كشف ملابسات الواقعة، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الحادث، كما استمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين تواجدوا بمحيط موقع سقوط السيارة، للوقوف على اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث.

كما بدأت فرق البحث في تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على الطرق والمحاور القريبة من موقع الحادث، لرصد خط سير السيارة وبيان كيفية وقوع الحادث بدقة، بالإضافة إلى مراجعة كافة الملابسات الفنية المرتبطة بالواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جمع المعلومات وإعداد التحريات النهائية تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين أهالي مركز الصف، الذين توافد عدد منهم إلى موقع الحادث ومستشفى البدرشين عقب تداول نبأ مصرع الضحايا.