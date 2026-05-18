قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-5-2026 والقنوات الناقلة
دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة في أعظم أيام السنة
تحذير من الأرصاد: أتربة عالقة نهارا ورياح مثيرة للرمال تضرب هذه المناطق مساءً
تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان
اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في مأرب
صيغة التكبير في ذي الحجة.. أنواعه ووقته
مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق
صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. اغتنم أفضل 9 طاعات في الأيام المباركة
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الإثنين
6 أسباب لانقطاع الكهرباء فجأة في العداد مسبوق الدفع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس ساخنة في الزمالك.. خناقة السعيد وعواد وملف الراحلين

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي مهاب ممدوح، العديد من الكواليس الخاصة داخل نادي الزمالك، بداية من مكافآت التتويج المحتملة بالدوري الممتاز، مرورًا بأزمة عبد الله السعيد ومحمد عواد عقب خسارة الكونفدرالية، وصولًا إلى ملف الصفقات ومستقبل بعض اللاعبين.

أوضح ممدوح، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الزمالك رصدت مكافأة مبدئية بقيمة 100 ألف جنيه لكل لاعب حال التتويج بلقب الدوري الممتاز، مع وجود احتمالية لزيادة القيمة المالية إذا تدخل عدد من رجال الأعمال لدعم الفريق بعد حسم البطولة.

أشار إلى أن عبد الله السعيد أبدى غضبًا كبيرًا عقب خسارة نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة، بسبب التراجع غير المبرر في أداء الفريق، وعدم الضغط المبكر على لاعبي المنافس، مؤكدًا أن ما حدث بينه وبين محمد عواد لم يتجاوز حدود العتاب، خاصة بعد عدم تصدي الحارس لأي ركلة ترجيح من أصل ثماني ركلات.

أضاف أن عبد الله السعيد كان ضمن المجموعة التي شاركت في تحديد قائمة مسددي ركلات الترجيح، كما أبدى تخوفه من تنفيذ محمد إبراهيم لإحدى الركلات، بسبب حداثة سنه وقلة خبراته في مثل هذه المواقف الحاسمة.

نفى ممدوح ما يتردد بشأن اقتراب اعتزال عبد الله السعيد، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، على أن يتم حسم موقفه النهائي بعد ذلك سواء بتجديد التعاقد أو إعلان الاعتزال.

وفي ملف المدير الفني، أوضح الناقد الرياضي أن جون إدوارد طلب توفير سيولة مالية كافية للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، بجانب حل أزمات القيد وإبرام صفقات قوية، مشيرًا إلى أنه قد يرحل عن منصبه حال عدم توافر الإمكانيات، خشية تحمله مسؤولية الإخفاق أمام الجماهير.

أكد ممدوح أن عددًا من رجال الأعمال المحسوبين على الزمالك، وفي مقدمتهم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، يفضلون تأجيل أي دعم مالي كبير إلى ما بعد حسم لقب الدوري الممتاز.

وفيما يخص ملف الاحتراف، أشار إلى أن شقيق حسام عبد المجيد نفى وجود تواصل من وكيل اللاعبين آدم وطني مع اللاعب لتسويقه أوروبيًا، مؤكدًا أن المدافع لا يحتاج إلى وسطاء. كما أوضح أن الزمالك كان يتمسك بالحصول على 5 ملايين دولار للموافقة على بيعه، بينما يرى شقيق اللاعب أن مبلغ 2.5 مليون دولار مناسب، لكن الموقف أصبح أكثر مرونة بعد خسارة الكونفدرالية مع انفتاح الإدارة على فكرة البيع حال وصول عرض قوي.

كما نفى ممدوح وجود عرض رسمي من نادٍ يوناني لضم خوان بيزيرا، موضحًا أن الأمر اقتصر على عرض اللاعب عبر وكيل مصري، دون اهتمام فعلي من النادي اليوناني، في وقت لا يمانع فيه الزمالك رحيله حال وصول عرض عربي مناسب.

واختتم مهاب ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن شيكوبانزا بات قريبًا من الرحيل مع نهاية الموسم، بينما يحظى آدم كايد بثقة فنية داخل النادي، ما يعزز فرص استمراره ضمن صفوف الفريق.

الزمالك اخبار الزمالك الكونفدرالية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

ترشيحاتنا

الحج السياحي البري

لأول مرة.. لجنة ميدانية بـ النوارية لاستقبال حافلات الحج السياحي البري

مصطفي بكري

بعد منعهم من دخول السينما.. مصطفي بكري: أي تجاوز للجلباب الصعيدي إساءة للقيم

الدكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر

من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد