فن وثقافة

كارولين عزمي لصدى البلد: رأس الأفعى محطة مهمة في مشواري

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حققتها من خلال مشاركتها في مسلسل “رأس الأفعى”، مؤكدة أن العمل مثّل لها تحديًا فنيًا مختلفًا واستثنائيًا، خاصة بسبب طبيعة الشخصية التي قدمتها خلال الأحداث.

وقالت كارولين عزمي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الشخصية التي جسدتها داخل العمل احتاجت إلى مجهود كبير وتحضيرات مكثفة حتى تخرج بالشكل الذي يليق بالجمهور، موضحة أنها كانت حريصة على تقديم تفاصيل مختلفة ومقنعة تعكس تطور الشخصية والأبعاد النفسية الخاصة بها.

وأضافت أن مسلسل “رأس الأفعى” يُعد من أهم الخطوات الفنية في مسيرتها حتى الآن، لأنه منحها فرصة لإظهار جانب جديد من موهبتها التمثيلية، مؤكدة أنها كانت تشعر بالقلق والخوف في بداية التجربة بسبب صعوبة الدور، لكنها كانت تؤمن بأن الاجتهاد الحقيقي دائمًا ما ينعكس على الشاشة ويصل إلى الجمهور.

وأشارت كارولين عزمي إلى أن النجاح الذي حققه العمل وردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها من الجمهور والنقاد كانا بمثابة مكافأة كبيرة لها بعد فترة طويلة من التحضير والتصوير، مؤكدة أن تكريمها خلال مهرجان Trend Awards أسعدها بشكل خاص، لأنه جاء بعد مجهود وتعب كبيرين خلال الفترة الماضية.

وتابعت أن أي فنان يسعى دائمًا إلى تقديم أدوار تترك أثرًا لدى الجمهور، معبرة عن فخرها بالمشاركة في عمل استطاع أن يحقق صدى واسعًا ويحظى بمتابعة قوية منذ عرض حلقاته الأولى.

واختتمت كارولين عزمي تصريحاتها بالتأكيد على أنها تحرص خلال الفترة المقبلة على اختيار أعمال تضيف إلى رصيدها الفني، وتقدم من خلالها شخصيات متنوعة ومختلفة، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي بالنسبة لها هو الاستمرار في التطور وتقديم ما يليق بثقة الجمهور فيها.

