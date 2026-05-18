الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عصام السقا لصدى البلد: كرهت شخصية صفوان في علي كلاي.. وسعيد بنجاح المسلسل

أوركيد سامي

كشف الفنان عصام السقا عن رأيه  في شخصية “صفوان” التي قدمها ضمن أحداث مسلسل “علي كلاي”، مؤكدًا أنه لم يتعاطف مع الشخصية على الإطلاق، بسبب طبيعتها وتصرفاتها خلال العمل، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل وردود فعل الجمهور الكبيرة كانت بمثابة “كرم من ربنا”.

وقال عصام السقا، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، إنه تعامل مع شخصية “صفوان” كممثل يحاول تقديم أبعادها النفسية والإنسانية بشكل حقيقي، رغم أنه شخصيًا كان يشعر بالنفور من بعض تصرفاتها داخل الأحداث، موضحًا أن هذا التناقض بين إحساسه الشخصي وأدائه الفني شكّل تحديًا كبيرًا بالنسبة له أثناء التصوير.

وأضاف السقا أن أكثر ما أسعده بعد عرض المسلسل هو التفاعل القوي من الجمهور مع الأحداث والشخصيات، مؤكدًا أن ردود الفعل التي تلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع فاقت توقعاته، خاصة أن الجمهور ارتبط بالعمل بشكل كبير منذ الحلقات الأولى.

وأشار إلى أن نجاح مسلسل “علي كلاي” لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مجهود جماعي من جميع عناصر العمل، سواء الممثلين أو فريق الإخراج والكتابة والإنتاج، لافتًا إلى أن حالة الانسجام بين فريق العمل انعكست بشكل واضح على الشاشة ووصلت للجمهور بصورة صادقة.

وأكد عصام السقا أن رد فعل الجمهور يمثل دائمًا الدافع الحقيقي لأي فنان، قائلًا إن الحب والدعم الذي شاهده من المشاهدين بعد عرض المسلسل يشعره بمسؤولية أكبر تجاه اختياراته الفنية المقبلة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن النجاح الذي حققه “علي كلاي” يعتبر نعمة كبيرة، مضيفًا: “سعيد جدًا بردود فعل الجمهور على المسلسل.. وده كرم من ربنا الحمد لله”.

