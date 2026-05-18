الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد رمضان يكشف أسرار أسد| سر ابتعاده عن الدراما 3 سنوات.. وأجره بمسلسل الأسطورة

محمود محسن

تحدث الفنان محمد رمضان خلال ظهوره في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، عن عدد من المحطات الفنية والشخصية في مسيرته، أبرزها فيلمه الجديد أسد، والغناء، وأجره في مسلسل الأسطورة.

 

محمد رمضان: محظوظ بفيلم أسد.. وتوقفت عن الدراما 3 سنوات بإرادتي

قال محمد رمضان: “أنا محظوظ بفيلم أسد، لأن الفيلم ده مبيطلعش كتير وتناول قضية تاريخية وهي العبودية واحنا أول ناس نتكلم فيها لأنها قضية عالمية العالم عانى منها”

وأضاف: “أنا مبسوط بالقضية اللي اتناولتها في الفيلم ده وكان لازم نركز على فكر المشاهد تحت المتوسط وعدم تعقيد الفكر”.

لا أنسى فضل السينما عليا

وتابع: “انا قعدت 3 سنين بدون عمل درامي بارادتي ولا أنسى فضل السينما عليا وأنا عملت 8 مسلسلات وانا عندي 38 سنة".

محمد رمضان: نشر صور عربياتي على السوشيال هدفه مشاركتهم فرحتي

وأردف: “كنت أعمل على دراسة سيكولوجية المشاهد المصري، وحققت هذا الهدف بعد مسلسل الأسطورة".

وأضاف: “بعد الأسطورة عملت على تغيير نوعية ما أقدمه وقدمت شخصية ضابط صعيدي في مسلسل "نسر الصعيد" ، لأني وجدت شريحة كبيرة من المجتمع ترفض شخصيات قدمتها".

حبيت أشاركهم فرحتي

وتابع: مشاهد العربيات كنت بنزلها لأنه حسيت إني شبه الناس وحبيت أشاركهم فرحتي".

محمد رمضان: الجمهور هو اللي اختار إني أغني ولو موافقتش يبقى أنا مش ذكي

واستطرد: “عملت شغل في كوت ديفوار في بطولة افريقيا، وسافرت لاجوس في نيجيريا وعملت أغنية مافيا وجبت ملابس نيجيرية وشاركت بها”.

 وقال: الجمهور هو اللي أختار أنه أغني بعد أن قمت بغناء أغنية "أقوى كارت"، وده شئ لو تلاشيته يبقى أنا شخص مش ذكي".

 حققت نجاحات كبيرة

وتابع انه عملت أغنية “انساي” مع الفنان سعد المجرد، وتم إٍستخدام الموسيقى الفرنسية، وأيضا أغنية “حبيبي”، والتي حققت نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أن “أغنى مغني في العالم بيقوم بغناء النوع اللي أنا بغنيه”

محمد رمضان: حصلت على 45 مليون جنيه في مسلسل الأسطورة

أكك الفنان محمد رمضان، أن "الغناء فلوسه اكتر من التمثيل والتمثيل والغناء مهمين على المستوى التجاري ولكن الغناء ماديا أعلى".

وقال أن هناك فكرة في مصر أنه لماذا أصبحت أعلى أجر في سن صغيرة مقارنة بما تم في الماضي حيث كان أعلى أجرا كان الزعيم عادل إمام".

مسلسل الأسطورة

وتابع  أنه حصلت على 45 مليون جنيه في مسلسل الأسطورة".

محمد رمضان: أعمل على تأسيس جمعيتي الخيرية الأولى لأنني أعتبر جمهوري شركاء نجاحي


 

وقال: “أنا من صغري بعشق العربيات والعربيات اللي حبتها هي اللي جبتها وأول عربية جبتها فيات 128 والفتيس أتعطل وأنا رايح التصوير”.

بعتبرها ضريبة المكانة اللي ربنا حطنا فيها

وتابع: "بعض الأخبار التي يتم تداولها عني خاطئة وبعتبرها ضريبة المكانة اللي ربنا حطنا فيها".

محمد رمضان: بغير من الراحل محمود عبد العزيز والزعيم عادل إمام


وتابع: " أنا بغير من الراحل محمود عبد العزيز والزعيم عادل إمام، وأنا بغير فقط اللي قدر يصنع مكتبة فنية عظيمة بمتغيرات".

قال: “أنا وزملائي بننافس زملاء في الزمن الماضي، وفي الوقت الحالي  مسلسل الاختيار عمل رائع”.

وتابع أن مسلسل صحاب الأرض كان تجربة عظيمة في رمضان الماضي.

الزعيم عادل إمام

وأشار إلى أن هناك فكرة في مصر “لماذا أصبحت أعلى أجر في سن صغيرة مقارنة بالماضي”؟، حيث من كان أعلى أجرا كان الزعيم عادل إمام".

محمد رمضان: نمبر 1 أول أغنية في مسيرتي الفنية.. وعمري ما دفعت فلوس لمطرب علشان يغني معايا


أكد أن “نمبر 1”، هي فكرة أغنية، معلقا هي “كانت أول اغنية في مسيرتي الفنية وكنت حابب أن الأغنية دي تكون أول اغنية ليا”.

وقال: “عمري ما دفعت فلوس لمطرب علشان يغني معايا وفي البداية أنا طلبت أغني مع مطربين وطلبوا مني فلوس ودلوقتي هما اللي عايزين يشتغلوا معايا والأغاني فلوسها أكتر من التمثيل”.

الأكثر جماهيرية وتأثيرا وشعبية

وتابع  أن “نمبر 1” هو الشخص الرافض للانهزام والمتطور والأكثر جماهيرية وتأثيرا وشعبية. 

محمد رمضان: حالة حب عظيمة جمعت بين فريق عمل فيلم أسد

 

وأكد أن أصعب يوم في أي عمل هو أول يوم لأن أول يوم سيكون مبني عليه باقي العمل، مشيرا إلى أنه جلس مع المخرج محمد دياب أكثر من مرة لمناقشة الشخصية وتخيلي لما سأقدمه.

وقال أنه كان هناك حالة حب عظيمة من كل فريق العمل في فيلم أسد حتى المصورين والمساعدين في العمل وهو الأمر الذي تعلمته في المسرح وبدلة النجم بتتقلع برا البلاتوه.

